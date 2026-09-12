Żużlowe Grand Prix w Vojens. Przerwany turniej przyniósł zmianę lidera klasyfikacji MŚ

Deszcz przerwał zmagania żużlowców w Vojens

Silne opady deszczu spowodowały przedwczesne zakończenie dziewiątej rundy mistrzostw świata na torze w Vojens. Zawody przerwano bezpośrednio po 20 wyścigach. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych odwołano wyścigi ostatniej szansy, które miały zadecydować o ostatecznym składzie wyścigu finałowego.

W momencie przerwania zawodów miejsce w finale mieli już zagwarantowane zawodnicy, którzy okazali się najlepsi w fazie zasadniczej. Pierwsze miejsce zajmował Robert Lambert, natomiast tuż za nim plasował się reprezentant gospodarzy, Duńczyk Leon Madsen. Wobec niemożności rozegrania kolejnych biegów, zwycięzcą całego turnieju został ogłoszony brytyjski żużlowiec.

Jak prezentuje się klasyfikacja MŚ przed finałem w Toruniu?

Zwycięstwo w Vojens pozwoliło Lambertowi na awans z trzeciego miejsca na sam szczyt klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Brytyjczyk wyprzedził tym samym dotychczasowego lidera, Bartosza Zmarzlika. Przed decydującym, ostatnim turniejem cyklu, który odbędzie się 26 września w Toruniu, Lambert ma punkt przewagi nad polskim zawodnikiem broniącym mistrzowskiego tytułu.

W walce o medale liczy się również Australijczyk Brady Kurtz, który aktualnie zajmuje trzecią lokatę ze stratą trzech punktów do lidera. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków startujących w Vojens, Kacper Woryna uplasował się na szóstej pozycji. Patryk Dudek ukończył rywalizację na dziewiątym miejscu, a Dominik Kubera był 13.