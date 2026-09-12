ME siatkarzy. Niespodzianka w polskiej grupie?

Ukraina niespodziewanym liderem grupy

Ukraina odniosła cenne zwycięstwo 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21) nad Bułgarią w meczu rozegranym w Sofii. Pokonanie aktualnego wicemistrza świata to spora niespodzianka. Drużyna prowadzona przez Raula Lozano awansowała na pierwsze miejsce w grupie B, mając na koncie już trzy zwycięstwa (wcześniej 3:1 z Izraelem i 3:0 z Macedonią Północną).

Polska rozpoczęła turniej od dwóch pewnych zwycięstw 3:0 nad Portugalią i Izraelem. W niedzielę biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną, natomiast bezpośredni mecz Polski z Ukrainą zaplanowano na wtorek.

Polska faworytem mistrzostw?

Zespół Nikoli Grbicia jest wymieniany wśród głównych faworytów do końcowego triumfu. Polacy nie tylko bronią tytułu, ale też przystępują do turnieju jako zwycięzcy tegorocznej Ligi Narodów. Podobna sytuacja miała miejsce trzy lata temu, kiedy po wygranej w Lidze Narodów sięgnęli po mistrzostwo Europy.

Tegoroczne mistrzostwa Europy są organizowane przez cztery kraje. Biało-czerwoni swoje mecze fazy grupowej i pucharowej do ćwierćfinału włącznie rozgrywają w bułgarskiej Sofii. Decydujące spotkania turnieju odbędą się w Mediolanie we Włoszech. Gospodarzami są również Finlandia i Rumunia.