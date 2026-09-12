Mistrzostwa Europy. Polscy siatkarze rozbili Izrael

Polska z kolejnym triumfem na ME

Biało-czerwoni przystąpili do meczu jako zdecydowani faworyci. Polacy szybko narzucili swoje warunki gry, obejmując prowadzenie 9:4 po błędach rywali i skutecznych atakach. Kontrolowali pierwszą partię do samego końca, wygrywając 25:16 po zepsutej zagrywce przeciwników.

Druga partia to kontynuacja dominacji mistrzów Europy. Szybkie punkty z bloku oraz asy serwisowe sprawiły, że przewaga Polaków urosła do stanu 15:7. Ostatecznie drugiego seta zakończył atakiem ze środka Jakub Nowak, ustalając wynik na 25:17. W trzecim secie Izraelczycy stawili nieco większy opór na początku (5:5), ale dobre zagrania Tomasza Fornala szybko przywróciły kontrolę Polakom.

Fornal najskuteczniejszy na parkiecie

Trzeci set zakończył się wygraną biało-czerwonych 25:18, a decydujący punkt zdobył Aleksander Śliwka. Najlepiej punktującym zawodnikiem w polskiej ekipie był Tomasz Fornal, który zgromadził na swoim koncie 10 oczek. Polska obrona tytułu na mistrzostwach Europy wchodzi w decydującą fazę.

W niedzielę przed zawodnikami Nikoli Grbicia kolejne starcie w grupie B. Przeciwnikiem liderów światowego rankingu będzie Macedonia Północna. Przypomnijmy, że Polska wygrała swój pierwszy mecz z Portugalią (3:0), a do turnieju przystąpiła jako zwycięzca Ligi Narodów. Faza grupowa z udziałem naszej kadry jest rozgrywana w Sofii.