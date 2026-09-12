Mistrzostwa Europy siatkarzy. Czy biało-czerwoni zmiażdżą kolejnych rywali w grupie?

Polska w drodze po kolejne zwycięstwa

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozegrali fantastyczne spotkanie w bułgarskiej Sofii. Całe starcie trwało zaledwie siedemdziesiąt dwie minuty i zakończyło się wynikiem 3:0 (25:16, 25:17, 25:18). Polska kadra zaprezentowała niezwykle wysoką skuteczność w każdym z trzech pewnie wygranych setów.

Mecz z wysokości trybun śledziło blisko dwa tysiące kibiców, a zdecydowaną większość z nich stanowili polscy fani. Zawodnicy nie ukrywają, że tak ogromne wsparcie jest bardzo kluczowe w walce o najwyższe cele. Libero biało-czerwonych docenił głośną obecność rodaków na obiekcie w stolicy Bułgarii.

"- Ciężko się do czegoś przyczepić chyba w tym momencie, natomiast takie mecze jakie tu rozegraliśmy nie są jakimś wielkim wyznacznikiem tego, w jakim miejscu jesteśmy. Zakładam, że wszystko zacznie się dopiero od meczów z Ukrainą i Bułgarią. Wówczas to będzie dla nas jakiś taki realny feedback, który pokaże nam czy dobrze gramy, czy musimy na czymś konkretnie się skupić itd. - stwierdził Popiwczak."

Kto sprawdzi prawdziwą formę reprezentacji?

W najbliższym czasie Polacy zmierzą się z Macedonią Północną, a następnie czekają ich spotkania decydujące o ostatecznym układzie sił w grupie B. To właśnie mecze z Ukrainą oraz gospodarzem, Bułgarią, najmocniej zdefiniują sytuację w tabeli. Sportowcy mają pełną świadomość rangi zbliżających się pojedynków.

Debiutujący na turnieju tej rangi Szymon Jakubiszak podkreśla, że drużyna podchodzi do wyzwań ze spokojem i opanowaniem. Środkowy zaznaczył, że polscy siatkarze doskonale znają swoją sportową wartość i wierzą w realizację nakreślonego wcześniej planu taktycznego. Konsekwencja w grze zespołu buduje zaufanie kibiców.