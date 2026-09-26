Żużlowa Grand Prix wraca do Australii. Gdzie odbędą się polskie rundy?

Żużlowa Grand Prix w Polsce

W sezonie 2027 najlepsi zawodnicy świata pojawią się w Polsce co najmniej trzy razy. Zmagania o mistrzowskie punkty będą gościć w Warszawie, Wrocławiu oraz Toruniu. Rywalizacja na kultowym PGE Narodowym w stolicy została zaplanowana na 15 maja. To wydarzenie jest największą imprezą w świecie żużla, którą na żywo obejrzy około 50 tysięcy kibiców. W bieżącym sezonie nie zorganizowano tych zawodów w Warszawie z powodu sierpniowego Drużynowego Pucharu Świata.

Przyszłoroczny cykl będzie składał się łącznie z jedenastu rund. Zmagania o tytuł indywidualnego mistrza świata zainauguruje pierwszego maja turniej w chorwackim Donjim Kraljevcu. Na razie organizatorzy nie podali lokalizacji czwartych zawodów, które zaplanowano na 12 czerwca. Pewne jest natomiast, że sezon mistrzowski zakończy się w australijskiej Adelajdzie. Będzie to wielki powrót tego państwa do kalendarza imprez po długiej przerwie.

„Zawody w Adelaide zakończą sezon mistrzowski składający się z 11 rund, a rywalizacja rozpocznie się od wizyt na dwóch obiektach, które powracają do kalendarza. Zmagania zainauguruje pierwszego maja turniej FIM Speedway GP Chorwacji w Donjim Kraljevcu, a następnie – 15 maja – na kultowym PGE Narodowym odbędzie się największe wydarzenie w świecie żużla, czyli FIM Speedway GP Polski w Warszawie, które obejrzy na żywo około 50 tysięcy kibiców” - można w komunikacie organizatora cyklu GP.

Kiedy wystartują juniorzy Speedway GP?

Do tej pory w Australii rozegrano łącznie cztery turnieje najwyższej rangi. Trzy z nich odbyły się w Melbourne, a jeden miał miejsce w Sydney. Ostatni raz zmagania na tym kontynencie przeprowadzono w 2017 roku. Młodzieżowcy w randze SGP2 powalczą o medale w trzech przyszłorocznych rundach. Turnieje te tradycyjnie zostaną rozegrane na dzień przed głównymi zmaganiami seniorów.

Rywalizacja juniorów wystartuje 16 lipca na Łotwie w Rydze, a następnie 13 sierpnia przeniesie się do brytyjskiego Ipswich i zakończy 10 września w duńskim Vojens. Drużynowe zawody Speedway of Nations zaplanowano z kolei na 28 sierpnia w szwedzkiej miejscowości Vastevick. Dzień wcześniej na tym samym obiekcie odbędą się zmagania młodzieżowców w ramach SON2. W trwającym obecnie sezonie ostatnia runda odbywa się w sobotę w Toruniu. Bartosz Zmarzlik ma tam ogromną szansę na wywalczenie siódmego tytułu mistrzowskiego.