Żużlowa Grand Prix we Wrocławiu. Opady deszczu przerywają zawody

Gwałtowna pogoda krzyżuje szyki

Początek piątej rundy cyklu żużlowej Grand Prix we Wrocławiu był zaplanowany na godzinę 19:00. Niestety, w tym samym czasie nad Stadionem Olimpijskim rozpętała się potężna burza, przynosząc rzęsisty deszcz. Opady sprawiły, że tor żużlowy uległ poważnemu zalaniu, co uniemożliwiło rozpoczęcie ścigania. Służby techniczne musiały czekać na poprawę warunków, by ocenić stan nawierzchni.

Choć po pewnym czasie intensywność opadów w stolicy Dolnego Śląska spadła, to w okolicy wciąż słychać było odgłosy burzy. W związku z trudną sytuacją atmosferyczną organizatorzy zawodów zdecydowali się na przesunięcie startu. Wyznaczono również termin rezerwowy rywalizacji, którym jest niedziela 21 czerwca. Fani żużla z niecierpliwością czekają na kolejne decyzje dotyczące rozegrania turnieju.

Kto jest liderem cyklu?

Piąta eliminacja żużlowej Grand Prix we Wrocławiu to ważne wydarzenie w tegorocznym kalendarzu mistrzostw świata. Po rozegraniu dotychczasowych czterech rund turniejowych, na czele klasyfikacji generalnej znajduje się reprezentant Australii, Brady Kurtz. Zawodnik ten prezentuje wysoką formę, co pozwala mu na zajmowanie pierwszego miejsca w tabeli i budowanie przewagi nad rywalami.

Tuż za liderem cyklu plasuje się najlepszy z Polaków. Bartosz Zmarzlik aktualnie zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, mając wciąż realne szanse na objęcie prowadzenia. Zawody na wrocławskim owalu, jeśli dojdą do skutku, mogą znacząco wpłynąć na układ sił w czołówce i przynieść zmiany na szczycie tabeli mistrzostw świata w jeździe na żużlu.