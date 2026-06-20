Duje Dujmovic nowym obrońcą Wieczystej Kraków. Trzeci transfer beniaminka w tym tygodniu

Chorwat wzmacnia defensywę krakowskiego beniaminka

22-letni Duje Dujmovic podpisał umowę z Wieczystą Kraków. Chorwacki obrońca został wykupiony z bośniackiego Zrinjskiego Mostar, z którym rywalizował między innymi w Lidze Konferencji. Zawodnik związał się z krakowskim zespołem dwuletnim kontraktem, w którym zawarto opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Przed transferem do Bośni, zawodnik występował w kilku chorwackich klubach. Dujmovic bronił barw NK Solin, HNK Rijeka oraz HNK Sibenik. Defensor, mierzący 190 centymetrów wzrostu, spędził w Zrinjskim Mostar ostatnie półtora roku swojej kariery.

Trzeci transfer Wieczystej w ostatnich dniach

Dujmovic jest już trzecim nowym nabytkiem Wieczystej w bieżącym tygodniu. W czwartek klub potwierdził pozyskanie norweskiego pomocnika. Tobias Christensen dołączył do krakowskiej drużyny z rumuńskiego Rapidu Bukareszt. Dzień później ogłoszono kolejny transfer.

W piątek sfinalizowano przejście Bena Ledermana. Amerykański pomocnik przeszedł do beniaminka z izraelskiego Maccabi Tel Awiw. Wieczysta Kraków rozpocznie zmagania w ekstraklasie 24 lipca, grając na wyjeździe z Radomiakiem Radom.