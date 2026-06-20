Znana pięściarka wraca do klatki. Zjawiskowa Polka zawalczy na jubileuszowej gali KSW

Laura Grzyb wznawia karierę w MMA

Decyzję o przejściu do świata mieszanych sztuk walki zawodniczka podjęła w lutym 2025 roku, wiążąc się umową z organizacją KSW. Wcześniej święciła ogromne triumfy w ringu, gdzie wywalczyła między innymi pasy mistrzyni Europy federacji EBU oraz mistrzyni IBO International w kategorii superkoguciej. Swój debiut w oktagonie zaliczyła w kwietniu ubiegłego roku, wygrywając na punkty z reprezentantką Rumunii, Gabrielą Hristeą. Zaledwie sześć miesięcy później Polka zaprezentowała niesamowitą formę, posyłając na deski Czeszkę Karolinę Vankovą jeszcze przed końcem pierwszej minuty starcia. Następnie zrobiła sobie przerwę od klatki na rzecz powrotu do boksu. 15 marca 2026 roku stoczyła pojedynek o mistrzostwo świata, w którym po jednogłośnej decyzji arbitrów pokonała Simamkele Tuntsheni z RPA. Mimo bokserskich sukcesów, piękna wojowniczka nie zamierza rezygnować z występów dla największej polskiej federacji, co właśnie oficjalnie potwierdzono.

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Kto będzie rywalką Laury Grzyb na XTB KSW 120?

Niepokonana do tej pory w klatce Laura Grzyb, legitymująca się dotychczasowym bilansem dwóch zwycięstw (w tym jednego przed czasem), wejdzie ponownie do klatki 18 lipca. Starcie odbędzie się w gdyńskiej Polsat Plus Arenie w ramach wydarzenia XTB KSW 120. Zgodnie z oficjalnym komunikatem zamieszczonym w sieci przez organizatorów, naprzeciwko niej stanie doświadczona zawodniczka z Brazylii, Rayla Nascimento. Jej dotychczasowy dorobek to dwadzieścia trzy zawodowe pojedynki, z czego trzynaście zakończyła triumfem. Warto zaznaczyć, że Nascimento miała w przeszłości okazję rywalizować pod szyldem Invicta, uznawanej za najbardziej prestiżową kobiecą organizację w świecie mieszanych sztuk walki. Sympatycy bacznie śledzą jednak nie tylko czysto sportowe dokonania Laury Grzyb, ale i jej życie poza areną. Sportsmenka nieustannie budzi ogromne zainteresowanie za sprawą swojej ponadprzeciętnej urody, udowadniając na prywatnych zdjęciach, że w pełni przypomina hollywoodzką gwiazdę.

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