Legia Warszawa wznawia treningi. Sprawdź z kim zagrają w sparingach

Gdzie trenować będą zawodnicy ze stolicy?

Zawodnicy powrócili do ośrodka Legia Training Center, gdzie przeszli specjalistyczne badania EKG oraz echo serca, które pozwoliły ocenić ich kondycję kardiologiczną. W sobotnie popołudnie odbyła się również odprawa ze sztabem szkoleniowym, w trakcie której oficjalnie przedstawiono nowych piłkarzy. Na niedzielę zaplanowano szereg dodatkowych testów wydolnościowych i sprawnościowych. W poniedziałek drużyna wybiegnie na murawę, aby odbyć pierwsze zajęcia z piłką.

W piątek stołeczny zespół wyruszy na tygodniowe zgrupowanie do niemieckiej miejscowości Herzogenaurach. Treningi w Bawarii będą odbywać się w ośrodku należącym do znanego producenta sprzętu sportowego, co jest bezpośrednim efektem współpracy ze sponsorem technicznym. Podczas pobytu w Niemczech podopieczni trenera Marka Papszuna zmierzą się z trudnymi rywalami. Zaplanowano mecze kontrolne z drużyną do lat 23 Bayernu Monachium oraz drugoligowym FC Nuernberg.

Jakie zmiany zaszły w kadrze zespołu?

Po powrocie z zagranicznego obozu piłkarze będą kontynuować przygotowania w podwarszawskich Książenicach. W planach sztabu szkoleniowego jest rozegranie kolejnych meczów kontrolnych, w tym sparingu ze słowackim zespołem AS Trencin. Nowy sezon ekstraklasy w edycji 2026/27 wystartuje dla warszawian 24 lipca. Swój pierwszy ligowy mecz rozegrają na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie drużyna Pogoni Szczecin.

W letniej przerwie do drużyny dołączyli Chorwat Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa oraz bramkarz Ivan Brkić z Motoru Lublin. Klub pozyskał także obrońcę Roberta Deziela Jr z rezerw Bayernu oraz napastnika pierwszoligowej Polonii Warszawa, Łukasza Zjawińskiego. Z zespołem pożegnała się duża grupa dotychczasowych graczy. Odeszli między innymi Kolumbijczyk Juergen Elitim, Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Patryk Kun i Petar Stojanović.