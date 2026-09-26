Robert Lambert indywidualnym mistrzem świata w żużlu. Kto został wicemistrzem?

Brytyjczyk z historycznym sukcesem

Brytyjski żużlowiec Robert Lambert po raz pierwszy w karierze zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. To pierwszy złoty medal dla zawodnika z tego kraju od 2018 roku. Poprzednim Brytyjczykiem, który triumfował w cyklu, był Tai Woffinden.

Tegoroczny sukces Lamberta to wielkie wydarzenie dla brytyjskiego sportu motorowego. Zwycięstwo to przerywa wieloletnią dominację innych nacji w światowym żużlu. Zawodnik wykazał się doskonałą formą przez cały sezon.

Bartosz Zmarzlik ze srebrem

Wicemistrzem świata w zakończonym sezonie został Bartosz Zmarzlik. Polak ma w swoim dorobku sześć złotych medali, zdobytych między innymi w czterech poprzednich sezonach z rzędu. Tym samym współdzieli on prowadzenie na liście wszech czasów ze słynnymi zawodnikami.

Oprócz Zmarzlika sześć tytułów mistrzowskich na swoim koncie mają tylko Nowozelandczyk Ivan Mauger oraz Szwed Tony Rickardsson. W historii startów Polaków po złoto sięgali wcześniej Jerzy Szczakiel w 1973 roku oraz Tomasz Gollob w 2010 roku. Srebrny medal Zmarzlika potwierdza jego nieprzerwaną przynależność do absolutnej światowej czołówki.