Żużlowa GP. Kto zdobył mistrzostwo w tym roku?

Historia cyklu Grand Prix na żużlu

Od 1995 roku żużlowy mistrz świata wyłaniany jest w prestiżowym cyklu turniejów Grand Prix. Pierwszym historycznym triumfatorem w tej nowoczesnej formule został reprezentant Danii, Hans Nielsen. Zmiana systemu wyłaniania najlepszego zawodnika globu sprawiła, że rywalizacja stała się bardziej miarodajna. Triumf na przestrzeni całego sezonu wymaga niesamowitej powtarzalności i odporności na stres.

W kolejnych dekadach polscy kibice mieli ogromne powody do dumy z występów swoich reprezentantów. W 2010 roku triumfatorem cyklu został Tomasz Gollob, zapisując piękną kartę w historii polskiego sportu. Jeszcze bardziej spektakularnymi osiągnięciami może pochwalić się Bartosz Zmarzlik. Utytułowany zawodnik był zdecydowanie najlepszy w latach 2019-2020 oraz nieprzerwanie od 2022 do 2025 roku.

Jak przebiegała rywalizacja w tym roku?

W tym roku na torach najwyższej rangi doszło do zmiany na samym szczycie klasyfikacji generalnej. Rywalizację zwyciężył znakomicie dysponowany Brytyjczyk Robert Lambert, który zachował najwięcej zimnej krwi. Zacięta walka o mistrzowską koronę trwała do ostatnich wyścigów, dostarczając kibicom czarnego sportu olbrzymich emocji. Nowy mistrz zaprezentował niesamowitą formę w decydujących momentach.

Bartosz Zmarzlik tym razem wywalczył srebrny medal, tracąc do Brytyjczyka zaledwie dwa punkty. Po brązowe trofeum w tegorocznej kampanii sięgnął świetnie jeżdżący Australijczyk Brady Kurtz. Warto zaznaczyć, że przed rokiem ten sam zawodnik z antypodów przegrał rywalizację z utytułowanym Polakiem różnicą zaledwie jednego punktu.