Finał mistrzostw Europy w siatkówce. Zobacz jak blisko tytułu jest reprezentacja Polski

Jak przebiegał początek starcia w Mediolanie

Pierwsza partia spotkania przyniosła ogromne emocje na włoskim parkiecie w Mediolanie. Francuscy zawodnicy postawili trudne warunki od samego początku rywalizacji w wielkim finale. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia musieli bronić aż trzech piłek setowych, co pokazało chwilowe trudności. Polacy wykazali jednak niezwykłą odporność psychiczną w kluczowych momentach pierwszej odsłony.

Walka punkt za punkt zakończyła się ostatecznie triumfem polskiej kadry z wynikiem 31:29. W drugiej odsłonie reprezentacja Polski kontrolowała już przebieg gry, nie pozwalając rywalom na skuteczne ataki. Polacy wypracowali bezpieczną przewagę i systematycznie budowali swoje prowadzenie punktowe. Ta część spotkania zakończyła się wyraźnym i pewnym zwycięstwem biało-czerwonych w stosunku 25:19.

O co walczą siatkarze w wielkim finale?

Stawka tego spotkania wykracza poza sam prestiż wygrania turnieju o mistrzostwo kontynentu. Zwycięzca tego prestiżowego meczu zapewni sobie niezwykle cenną nagrodę dodatkową. Triumfator turnieju uzyska bezpośrednią kwalifikację na igrzyska w Los Angeles zaplanowane na 2028 rok, co stanowi główny cel rywalizacji. Taka stawka gwarantuje maksymalne zaangażowanie obu drużyn do ostatniej piłki w meczu.

Polska drużyna narodowa walczy na włoskiej ziemi o swoje trzecie w historii złoto mistrzostw Europy. Nasi reprezentacyjni siatkarze bronią w Mediolanie mistrzowskiego tytułu, po który sięgnęli dokładnie trzy lata wcześniej. Ewentualne zwycięstwo w finale potwierdzi trwającą bardzo długo wysoką formę polskiego zespołu na Starym Kontynencie. Dwa wygrane do tej pory sety stanowią ogromny krok w kierunku realizacji tego sportowego celu.