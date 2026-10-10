Żona Kiwiora znów na ustach Brytyjczyków. Tak wyglądała na prestiżowej gali

Wydarzenie znane jako gala Złotych Smoków zorganizowano tym razem w Super Bock Arena, gdzie pojawiło się mnóstwo osobistości utożsamianych z utytułowanym zespołem z Portugalii. Na liście zaproszonych gości figurował chociażby Jan Bednarek, u boku którego stanęła żona Julia. Warto przypomnieć, że małżeństwo całkiem niedawno ogłosiło światu, iż oczekuje narodzin drugiego potomka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił również Jakub Kiwior, który zaprezentował się z ukochaną u boku. Claudia Kiwior, na co dzień będąca instruktorką twerku, postawiła na bardzo elegancką kreację, decydując się na czarną suknię z głębokim dekoltem i zmysłowo opuszczonymi ramionami.

Stylizacja kobiety błyskawicznie stała się obiektem zainteresowania przedstawicieli angielskich mediów. Popularny tabloid "The Sun" już w przeszłości uważnie śledził losy partnerki reprezentacyjnego defensora, co miało miejsce głównie wtedy, gdy polski zawodnik występował jeszcze na boiskach Premier League w koszulce londyńskiego Arsenalu.

Stylizacja Claudii Kiwior na imprezie FC Porto