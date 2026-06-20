Zwycięstwo Gustavo Heide w Enea Poznań Open. Kto zdobędzie deblowy tytuł

Dominacja Brazylijczyka na poznańskich kortach

W wielkim finale trzydziestej pierwszej edycji challengera Enea Poznań Open spotkali się rozstawiony z numerem ósmym Gustavo Heide oraz turniejowa "czwórka" Facundo Diaz Acosta. Pula nagród w tych tenisowych zmaganiach wynosiła sto sześćdziesiąt tysięcy euro. Pojedynek okazał się wyjątkowo jednostronny i dobiegł końca po zaledwie osiemdziesięciu trzech minutach rywalizacji. Brazylijski tenisista przełamał podanie swojego oponenta już w pierwszym gemie, a następnie powtórzył ten sam manewr w piątym.

Gustavo Heide prezentował znacznie lepszą dyspozycję serwisową oraz wykazywał się większą precyzją podczas długich wymian z głębi kortu. Przebieg drugiej partii przypominał wydarzenia z samego początku spotkania na obiekcie w stolicy Wielkopolski. Zwycięzca wykorzystał wypracowane breakpointy w pierwszym i siódmym gemie decydującego seta. Ostatnia część rywalizacji padła jego łupem całkowicie "do zera". Tym samym stał się pierwszym Brazylijczykiem w historii, który triumfował w tym poznańskim turnieju, kończąc mecz wynikiem 6:2, 6:2.

- Dziękuję za cały tydzień, miło było tutaj zagrać. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą organizację turnieju. Dziękuję też Facundo za to spotkanie i cieszę się, że mogłem mu się zrewanżować za niedawną porażkę w challengerze we Francji – powiedział po spotkaniu triumfator.

Kto wygra polski finał debla?

Na sobotę zaplanowano również decydujące spotkanie w grze podwójnej, w którym nie zabraknie bardzo mocnych polskich akcentów. Szymon Walków, tworzący parę z hiszpańskim zawodnikiem Sergio Martosem Gornesem, przystąpi do walki o deblowy mistrzowski tytuł. Po przeciwnej stronie siatki zamelduje się z kolei całkowicie polski duet, w skład którego wchodzą Karol Drzewiecki oraz Piotr Matuszewski. Zmagania te przyciągają ogromną uwagę rodzimych kibiców, ponieważ gwarantują obecność naszych reprezentantów na podium. Ostateczne rozstrzygnięcia w turnieju deblowym zamkną tegoroczną edycję tych popularnych zawodów tenisowych.

Drzewiecki i Matuszewski mieli przed decydującym starciem niezwykle pracowity dzień na sportowej arenie. Zaledwie kilka godzin wcześniej musieli oni rozegrać i wygrać zaległy mecz półfinałowy poznańskiej imprezy. Ich przeciwnikami w tym wymagającym pojedynku byli Hiszpan Inigo Cervantes oraz reprezentujący Ukrainę Denys Mołczanow. Polscy tenisiści wygrali po bardzo wyrównanej walce, notując końcowy rezultat 7:5, 6:7 (4-7), 10-7. Dzięki temu zagwarantowali sobie bezpośredni i zasłużony awans do finałowego spotkania.