Finał turnieju WTA w Nottingham. Kto zdobędzie czwarty tytuł w karierze?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-20 17:45

Emma Navarro i Marie Bouzkova zmierzą się w decydującym starciu turnieju WTA w Nottingham. Zmagania na brytyjskich kortach trawiastych wyłoniły dwie najlepsze zawodniczki. Prestiżowy turniej WTA w Nottingham wkracza w decydującą fazę, a finalistki powalczą o niezwykle cenne trofeum.

Ręka tenisisty w białej opasce i czarnej rękawiczce odbija żółtą piłkę rakietą na trawiastym korcie, wzbijając trawę. Dynamiczne ujęcie finału WTA w Nottingham, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w piłkę tuż nad trawiastą nawierzchnią kortu.

Amerykanka i Czeszka zagrają o puchar

Amerykańska tenisistka Emma Navarro jako pierwsza zapewniła sobie awans do finału zawodów w Wielkiej Brytanii. W zaciętym półfinałowym pojedynku pokonała reprezentantkę Szwajcarii, Viktoriję Golubic. Pierwszy set tego spotkania był niezwykle wyrównany i zakończył się dopiero w tie-breaku wynikiem 7:6 (7-5) dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.

W drugiej partii Amerykanka zdominowała swoją rywalkę, zwyciężając pewnie 6:2 i pieczętując awans. Zmagania na kortach trawiastych stanowią ważny punkt w kalendarzu profesjonalnych rozgrywek. Dla Navarro jest to doskonały dowód wysokiej formy podczas obecnego sezonu tenisowego.

Wielkie starcie o czwarty tytuł?

W drugim półfinale Marie Bouzkova zmierzyła się ze swoją bardzo utytułowaną rodaczką, Karoliną Pliskovą. Czeskie starcie zakończyło się niespodziewanie szybkim zwycięstwem młodszej z tenisistek. Bouzkova kontrolowała przebieg meczu, co pozwoliło jej wygrać w dwóch setach z wynikiem 6:4, 6:1.

Zbliżający się mecz finałowy na brytyjskiej trawie będzie pierwszym bezpośrednim spotkaniem Navarro i Bouzkovej w profesjonalnym cyklu. Zwyciężczyni tego spotkania zapisze na swoim koncie czwarty triumf turniejowy w karierze. Obie zawodniczki wykazują doskonałą dyspozycję przed najważniejszymi turniejami wielkoszlemowymi.