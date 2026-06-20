Finał turnieju WTA w Nottingham. Kto zdobędzie czwarty tytuł w karierze?

Amerykanka i Czeszka zagrają o puchar

Amerykańska tenisistka Emma Navarro jako pierwsza zapewniła sobie awans do finału zawodów w Wielkiej Brytanii. W zaciętym półfinałowym pojedynku pokonała reprezentantkę Szwajcarii, Viktoriję Golubic. Pierwszy set tego spotkania był niezwykle wyrównany i zakończył się dopiero w tie-breaku wynikiem 7:6 (7-5) dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.

W drugiej partii Amerykanka zdominowała swoją rywalkę, zwyciężając pewnie 6:2 i pieczętując awans. Zmagania na kortach trawiastych stanowią ważny punkt w kalendarzu profesjonalnych rozgrywek. Dla Navarro jest to doskonały dowód wysokiej formy podczas obecnego sezonu tenisowego.

Wielkie starcie o czwarty tytuł?

W drugim półfinale Marie Bouzkova zmierzyła się ze swoją bardzo utytułowaną rodaczką, Karoliną Pliskovą. Czeskie starcie zakończyło się niespodziewanie szybkim zwycięstwem młodszej z tenisistek. Bouzkova kontrolowała przebieg meczu, co pozwoliło jej wygrać w dwóch setach z wynikiem 6:4, 6:1.

Zbliżający się mecz finałowy na brytyjskiej trawie będzie pierwszym bezpośrednim spotkaniem Navarro i Bouzkovej w profesjonalnym cyklu. Zwyciężczyni tego spotkania zapisze na swoim koncie czwarty triumf turniejowy w karierze. Obie zawodniczki wykazują doskonałą dyspozycję przed najważniejszymi turniejami wielkoszlemowymi.