Turniej WTA w Berlinie. Zaskakująca porażka faworytki w decydującej partii

Sabalenka przegrywa turniej WTA w Berlinie

Aryna Sabalenka nie awansowała do finału turnieju WTA 500 rozgrywanego na trawiastych kortach w stolicy Niemiec. Liderka światowego rankingu tenisistek uległa w półfinale amerykańskiej zawodniczce. Jessica Pegula wygrała to spotkanie wynikiem 6:4, 6:7 (4-7), 6:0, dominując w ostatniej partii. Dla Białorusinki to druga z rzędu wpadka w decydującym secie. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno podczas wielkoszlemowego French Open.

W Paryżu pierwsza rakieta świata odpadła na etapie ćwierćfinału po meczu z rosyjską tenisistką. Diana Sznajder pokonała ją wówczas 3:6, 7:5, 6:0, wykorzystując słabość rywalki. Sabalenka zanotowała wtedy serię dziesięciu przegranych gemów z rzędu, co wywołało duże poruszenie. Białorusinka przyznała po tamtym pojedynku, że miała ochotę całkowicie porzucić profesjonalny tenis. Powtórka tego scenariusza w Niemczech jest dla niej sporym rozczarowaniem.

Z kim zagra Pegula w finale?

Zmagania na berlińskich kortach przyniosły wcześniej Białorusince sporo problemów i nerwowych momentów. W meczu ćwierćfinałowym z 62. w rankingu Czeszką Nikolą Bartunkovą przegrywała już 2:6, 0:4, ale zdołała wygrać to spotkanie. Zawodniczka pokazała tam charakter i zdołała odwrócić losy bardzo trudnej rywalizacji. Niestety w starciu półfinałowym z Amerykanką gra pierwszej rakiety świata ponownie uległa całkowitemu załamaniu. Pegula wykorzystała wszystkie błędy przeciwniczki i pewnie awansowała dalej.

Amerykańska tenisistka czeka teraz na rozstrzygnięcie drugiego spotkania półfinałowego, aby poznać swoją kolejną rywalkę. W wielkim finale zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą lub Alexandrą Ealą pochodzącą z Filipin. W prestiżowych zawodach u naszych zachodnich sąsiadów brały udział również polskie zawodniczki, próbując swoich sił na trawie. Niestety Magdalena Fręch zakończyła rywalizację bardzo wcześnie i odpadła już w pierwszej rundzie turnieju. Pozostałe uczestniczki rywalizują o główne trofeum berlińskiej imprezy.