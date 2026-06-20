Sebastian Kerk w Zagłębiu Lubin. Wiemy, z kim jeszcze pożegna się klub

Nowy nabytek w linii pomocy

Niemiecki zawodnik Sebastian Kerk, który w zeszłym sezonie grał w Arce Gdynia, kontynuuje karierę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Klub poinformował, że pomocnik podpisał dwuletnią umowę, stając się nowym wzmocnieniem Zagłębia Lubin. Doświadczony gracz ma pomóc drużynie w walce o wyższe cele w nadchodzącym sezonie.

W ubiegłych rozgrywkach 32-letni piłkarz zagrał w 33 meczach ekstraklasy. Strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst w barwach gdyńskiego zespołu. Zanim trafił do Gdyni, reprezentował w Polsce barwy Widzewa Łódź. Z kolei w swoim rodzinnym kraju występował między innymi w SC Freiburg i FC Nuernberg.

Kto jeszcze opuszcza Zagłębie Lubin?

Zagłębie Lubin, które ukończyło poprzedni sezon na siódmym miejscu, szykuje kolejne zmiany w kadrze. Klub oficjalnie potwierdził, że czterech zawodników opuści zespół w letnim oknie transferowym. To element przebudowy drużyny pod wodzą trenera Leszka Ojrzyńskiego.

Do Rakowa Częstochowa po zakończeniu wypożyczenia wraca Kolumbijczyk Jesus Diaz. Ponadto kontrakty tracą Luka Lucić, Tomasz Makowski i Adam Radwański, których umowy wygasają wraz z końcem czerwca. Władze klubu szukają już kolejnych wzmocnień przed rozpoczęciem nowych rozgrywek.