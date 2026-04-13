Znamy szczegóły pogrzebu Jacka Magiery. PZPN wydał ważny komunikat, będą ograniczenia

Szkoleniowiec odszedł 10 kwietnia 2026 roku. Jacek Magiera, pracujący ostatnio jako asystent Jana Urbana w kadrze narodowej, zmarł nagle. Najpierw stracił przytomność w trakcie biegania w parku, a następnie zmarł w szpitalu, pomimo reanimacji. Ceremonia pogrzebowa została zaplanowana na czwartek, 16 kwietnia, i odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystość poprzedzi msza żałobna. Szczegółowe wiadomości w tym temacie zamieścił na swojej witrynie PZPN. Niestety pojawiła się trudność logistyczna. Ze względu na spodziewaną ogromną frekwencję podczas ostatniego pożegnania, uczestnicy pogrzebu muszą mieć świadomość ograniczonego wstępu do świątyni.

„Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie”

- przekazano w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej skierowanym do uczestników pogrzebu.

