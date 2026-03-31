Znamy skład Polski na mecz ze Szwecją. Jan Urban dokonał kluczowej zmiany

Jan Urban nie zaskoczył samym wyborem wyjściowej jedenastki, ale momentem jej ogłoszenia. Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją poznaliśmy już kilka minut po godzinie 19:00 – czyli ponad półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem (mecz zaczyna się o 20:45). Zazwyczaj selekcjonerzy podają skład na godzinę lub 75 minut przed spotkaniem.

Urban w dużej mierze postawił na zawodników, którzy rozpoczęli czwartkowy mecz z Albanią. Do podstawowego składu wraca Nicola Zalewski. Wahadłowy Atalanty Bergamo pauzował w półfinale z powodu zawieszenia za żółte kartki, ale selekcjoner już na przedmeczowej konferencji prasowej zapowiadał, że tym razem znajdzie się na boisku od pierwszej minuty.

W wyjściowej jedenastce znalazł się również Karol Świderski. Spekulacje mediów, że napastnik Panathinaikosu zacznie mecz w Solnej od pierwszej minuty, okazały się trafione. W porównaniu do spotkania z Albanią na ławce rezerwowych znaleźli się Filip Rózga i Michał Skóraś.