Zmarł Don Nelson. Jak wielki trener wpłynął na historię NBA?

Rekordzista zwycięstw w lidze NBA

W trakcie swojej kariery Don Nelson prowadził takie zespoły, jak Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks oraz Golden State Warriors. Łącznie odniósł 1335 zwycięstw, co na zakończenie jego pracy trenerskiej czyniło go szkoleniowcem z największą liczbą wygranych w historii NBA. Ten imponujący rekord przetrwał aż do 2022 roku, kiedy to poprawił go Gregg Popovich z San Antonio Spurs, osiągając 1390 zwycięstw. Nelson aż osiemnastokrotnie wprowadzał swoje drużyny do fazy play off.

Trzykrotnie uhonorowano go tytułem najlepszego trenera w lidze NBA – w latach 1983, 1985 i 1992. Jako zawodnik Boston Celtics pięć razy sięgał po mistrzostwo (1966, 1968–1969, 1974, 1976), a jego numer 14 został zastrzeżony przez klub w 1978 roku. Mimo ogromnych sukcesów indywidualnych, nigdy nie zdobył mistrzowskiego pierścienia w roli szkoleniowca.

Kiedy odbędzie się pogrzeb legendy?

W czwartek, 13 sierpnia 2026 roku, w Dallas zaplanowano ceremonię pożegnalną wybitnego trenera. Z kolei sam pogrzeb odbędzie się na Hawajach, gdzie Don Nelson spędził ostatnie lata swojego życia. Jego wkład w rozwój koszykówki jest nieoceniony, a to właśnie dzięki niemu rozbłysła kariera Dirka Nowitzkiego. Niemiecki koszykarz stał się ikoną nie tylko drużyny Dallas Mavericks, ale i całej ligi NBA.

W 1994 roku Nelson poprowadził reprezentację Stanów Zjednoczonych, znaną jako „Dream Team II”, do złotego medalu mistrzostw świata. W 2012 roku za swoje zasługi został włączony do zaszczytnego grona Galerii Sław, co stanowiło zwieńczenie jego 31-letniej pracy w roli szkoleniowca. O śmierci trenera poinformowała jego rodzina w niedzielę, 9 sierpnia 2026 roku.