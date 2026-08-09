Tak Katarzyna Niewiadoma wygląda poza trasą. Zawodniczka zachwyca w codziennym wydaniu

Katarzyna Niewiadoma na co dzień. Jak wygląda polska gwiazda kolarstwa?

Zawodniczka ma na swoim koncie imponującą listę sportowych osiągnięć. Polska reprezentantka może pochwalić się między innymi dwukrotnym wicemistrzostwem Europy oraz brązowym medalem mistrzostw świata. Jej największym triumfem pozostaje wygrana w prestiżowym wyścigu Tour de France Femmes w 2024 roku. W bieżącym sezonie walczyła o kolejne zwycięstwo, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Demi Vollering z Holandii. Finałowy etap zmagań zakończyła na trzecim miejscu, co zapewniło jej ostatecznie doskonałą drugą pozycję w całej klasyfikacji generalnej. Warto odnotować, że to już jej piąte podium w historii startów w tym francuskim klasyku. Zdecydowana większość kibiców kojarzy Katarzynę Niewiadomą wyłącznie ze sportowych transmisji, gdzie ma na sobie dopasowany kombinezon, kask oraz zabudowane okulary. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak zachwycająco Katarzyna Niewiadoma-Phinney prezentuje się po zejściu z roweru. Zebrane w galerii fotografie wicemistrzyni Tour de France 2026 pokazują jej niezwykły urok. Ciemne oczy i piękny uśmiech bez wątpienia zaczarują każdego.

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Zdjęcia Katarzyny Niewiadomej w prywatnym wydaniu

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Kim jest mąż Katarzyny Niewiadomej? Życie prywatne kolarki

Trzydziestojednoletnia zawodniczka niezwykle skutecznie chroni swoje sprawy osobiste i zdecydowanie nie należy do grona sportowców szukających rozgłosu w mediach. Próżno szukać na jej kanałach społecznościowych kontrowersyjnych wpisów czy jakichkolwiek kompromitujących fotografii. Chociaż wicemistrzyni ostatniego Tour de France pilnie strzeże dostępu do swojej prywatności, powszechnie wiadomo o jednym ważnym fakcie z jej życia. Katarzyna Niewiadoma-Phinney od ponad dwóch lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z byłym amerykańskim kolarzem, Taylorem Phinneyem. To właśnie jemu zawdzięcza drugi człon swojego nazwiska. Dzięki wspólnej życiowej pasji oboje małżonkowie z pewnością nie muszą martwić się o towarzystwo w trakcie wycieczek rowerowych.