Betard Sparta Wrocław gromi Orlen Oil Motor Lublin. Szokujący wynik

Sparta odrabia straty

Mecz pomiędzy Betard Spartą Wrocław a Orlen Oil Motorem Lublin zakończył się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 59:31. Choć pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem Motoru 55:35, wrocławianie zdołali zniwelować różnicę i zdobyli punkt bonusowy w dwumeczu. Spotkanie przyciągnęło na trybuny 13 000 widzów.

Liderem Sparty okazał się Brady Kurtz, który wywalczył 16 punktów, będąc zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem na torze. Solidne wsparcie zapewnili mu Maciej Janowski i Artiom Łaguta, z których każdy dorzucił po 12 punktów do ogólnego dorobku wrocławskiej drużyny.

Słabszy dzień mistrzów

W ekipie Orlen Oil Motoru Lublin najlepiej punktował Bartosz Zmarzlik, zdobywca 13 punktów. Fredrik Lindgren dołożył 9 „oczek”, jednak reszta drużyny zaprezentowała się znacznie poniżej swoich możliwości, co ostatecznie przełożyło się na wysoką porażkę mistrzów Polski.

Najlepszy czas dnia uzyskał Brady Kurtz, pokonując dystans w biegu III w czasie 63,64 sekundy. Sędzią spotkania był Krzysztof Meyze z Wtelna, który dbał o prawidłowy przebieg tej niezwykle emocjonującej rywalizacji na torze we Wrocławiu.