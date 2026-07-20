Złota Piłka MŚ 2026. Znamy nazwisko najlepszego piłkarza

Hiszpańska dominacja w nagrodach

W niedzielę zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata, których gospodarzami były Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Złota Piłka MŚ 2026 dla najlepszego zawodnika turnieju trafiła do reprezentanta Hiszpanii, Rodriego. Wyróżnienie to przyznawane jest regularnie od mundialu w 1982 roku.

Hiszpanie zgarnęli również inne prestiżowe statuetki na tym turnieju. Nagrodę Złotych Rękawic dla najlepszego bramkarza odebrał Unai Simon. Dodatkowo, najlepszym piłkarzem młodego pokolenia, który w dniu rozpoczęcia zmagań nie miał ukończonych 21 lat, uznano Paua Cubarsiego.

Kto strzelił najwięcej goli?

Złoty But, wręczany dla najskuteczniejszego strzelca rozgrywek, wywalczył Kylian Mbappe. Reprezentant Francji zdobył 10 goli i powtórzył swój indywidualny sukces z poprzednich mistrzostw z 2022 roku. W przypadku równej liczby trafień o triumfie decydowałyby asysty lub mniejsza liczba minut spędzonych na boisku.

Podczas ceremonii zamknięcia przyznano również zespołowe wyróżnienie za postawę na boisku. Nagroda Fair Play MŚ 2026 powędrowała do reprezentacji Holandii, która spośród drużyn grających w fazie pucharowej najrzadziej łamała przepisy.