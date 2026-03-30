Zjawiskowa Julia Bednarek skradła serce reprezentanta Polski. Poznali się w nietypowy sposób

Jan Bednarek i jego żona Julia tworzą niezwykle popularny duet w świecie sportu, a ich wspólna droga rozpoczęła się w wirtualnej przestrzeni .

. Pomimo początkowych trudności wynikających z życia w różnych krajach, zakochani zbudowali trwałą relację, świętowali okazały ślub i powitali na świecie dziecko.

Odkryj kulisy tego wyjątkowego uczucia i przyjrzyj się fotografiom zachwycającej partnerki defensora polskiej kadry.

Relacja obrońcy polskiej kadry narodowej i Julii Nowak zyskała oficjalny status w 2017 roku. W tamtym czasie sportowiec reprezentował już barwy angielskiego klubu Southampton, co stanowiło pewne wyzwanie dla rozwijającego się uczucia. Ukochana sportowca w rozmowie z mediami zdradziła dokładne kulisy ich pierwszej konwersacji.

- Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero Jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości! - opowiadała Julia Nowak "Super Expressowi".

Owocem miłości tej pary jest dziewczynka o imieniu Lilly, która dołączyła do rodziny w sierpniu 2021 roku. Kilkanaście miesięcy później, w czerwcu 2022 roku, zakochani sformalizowali swój związek podczas hucznego wesela. Impreza zorganizowana w urokliwym Gródku nad Dunajcem przyciągnęła uwagę całego sportowego środowiska i zgromadziła wielu zawodników z boiska oraz bliskich przyjaciół.

Atrakcyjna partnerka sportowca to absolwentka kierunków związanych z mediami oraz marketingiem, która przed laty realizowała się w branży modelingowej. Kobieta chętnie pokazuje w internecie kulisy codziennego funkcjonowania u boku popularnego gracza oraz relacje z licznych podróży. Rodzina przeprowadziła się niedawno do Portugalii, co miało bezpośredni związek z przejściem defensora do zespołu z Porto. Poniżej zebraliśmy kadry prezentujące urodę wybranki naszego kadrowicza.

