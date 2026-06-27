Zbigniew Boniek dyrektorem reprezentacji Włoch? Włoskie media piszą o błyskawicznej operacji

Spis treści
- Włoskie media rozpisują się o zaskakującym kandydacie na stanowisko dyrektora technicznego tamtejszej kadry narodowej, która zmaga się z poważnymi problemami.
- Zbigniew Boniek, który w przeszłości kierował PZPN-em, może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, co stawia go w jednym rzędzie z legendami włoskiego futbolu.
- Czy to właśnie Polak okaże się zwycięzcą tej rekrutacji i pomoże reprezentacji Italii wrócić na szczyt? Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy wkrótce!
Zbigniew Boniek kandydatem na dyrektora. Włosi doceniają jego doświadczenie
Reprezentacja Włoch znajduje się na zakręcie, a miejscowi działacze gorączkowo szukają wyjścia z impasu. Nowy szef włoskiej federacji (FIGC), Giovanni Malagò, przyjął strategię, zgodnie z którą w pierwszej kolejności zamierza znaleźć odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora technicznego, a dopiero potem skupi się na wyborze trenera. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się nazwiska legendarnych piłkarzy, takich jak Paolo Maldini, Alessandro Del Piero czy Gianluigi Buffon, którzy z pewnością wzbudziliby entuzjazm kibiców. Jak jednak donosi dziennik „Corriere della Sera”, w ostatnim czasie do grona faworytów nieoczekiwanie dołączyła nowa postać.
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Tym nieoczekiwanym kandydatem jest Zbigniew Boniek. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego zwracają uwagę, że Polak to nie tylko zasłużony zawodnik takich klubów jak Juventus Turyn i AS Roma, ale przede wszystkim osoba posiadająca bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Będąc w przeszłości prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprezydentem UEFA, dysponuje on praktyczną wiedzą na temat zarządzania w świecie futbolu, której może brakować innym ikonom włoskiej piłki. Włoskie media sugerują, że to właśnie te kompetencje mogą przeważyć szalę na jego korzyść.
Nowy prezes włoskiej federacji działa szybko. Ostateczna decyzja już w lipcu?
Giovanni Malagò, który niedawno przejął stery we włoskim związku, przyznaje, że objęcie tej funkcji traktuje jako naturalne wyzwanie, któremu nie mógł się oprzeć. Jego celem jest szybkie działanie i zainicjowanie głębokich reform. Zakłada się, że kluczowe decyzje personalne zostaną podjęte w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Oznacza to, że nazwisko nowego dyrektora technicznego może zostać ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie lipca. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna nie tylko za współpracę z pierwszą reprezentacją, ale także za monitoring młodych graczy i utrzymywanie relacji z zespołami występującymi w Serie A. Czas pokaże, czy to Zbigniew Boniek obejmie tę zaszczytną, lecz wymagającą funkcję.