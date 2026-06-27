Zbigniew Boniek dyrektorem reprezentacji Włoch? Włoskie media piszą o błyskawicznej operacji

Włoskie media rozpisują się o zaskakującym kandydacie na stanowisko dyrektora technicznego tamtejszej kadry narodowej, która zmaga się z poważnymi problemami.

Zbigniew Boniek, który w przeszłości kierował PZPN-em, może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, co stawia go w jednym rzędzie z legendami włoskiego futbolu.

Czy to właśnie Polak okaże się zwycięzcą tej rekrutacji i pomoże reprezentacji Italii wrócić na szczyt? Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy wkrótce!

Reprezentacja Włoch znajduje się na zakręcie, a miejscowi działacze gorączkowo szukają wyjścia z impasu. Nowy szef włoskiej federacji (FIGC), Giovanni Malagò, przyjął strategię, zgodnie z którą w pierwszej kolejności zamierza znaleźć odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora technicznego, a dopiero potem skupi się na wyborze trenera. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się nazwiska legendarnych piłkarzy, takich jak Paolo Maldini, Alessandro Del Piero czy Gianluigi Buffon, którzy z pewnością wzbudziliby entuzjazm kibiców. Jak jednak donosi dziennik „Corriere della Sera”, w ostatnim czasie do grona faworytów nieoczekiwanie dołączyła nowa postać.

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Tym nieoczekiwanym kandydatem jest Zbigniew Boniek. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego zwracają uwagę, że Polak to nie tylko zasłużony zawodnik takich klubów jak Juventus Turyn i AS Roma, ale przede wszystkim osoba posiadająca bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Będąc w przeszłości prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprezydentem UEFA, dysponuje on praktyczną wiedzą na temat zarządzania w świecie futbolu, której może brakować innym ikonom włoskiej piłki. Włoskie media sugerują, że to właśnie te kompetencje mogą przeważyć szalę na jego korzyść.

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Nowy prezes włoskiej federacji działa szybko. Ostateczna decyzja już w lipcu?

Giovanni Malagò, który niedawno przejął stery we włoskim związku, przyznaje, że objęcie tej funkcji traktuje jako naturalne wyzwanie, któremu nie mógł się oprzeć. Jego celem jest szybkie działanie i zainicjowanie głębokich reform. Zakłada się, że kluczowe decyzje personalne zostaną podjęte w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Oznacza to, że nazwisko nowego dyrektora technicznego może zostać ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie lipca. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna nie tylko za współpracę z pierwszą reprezentacją, ale także za monitoring młodych graczy i utrzymywanie relacji z zespołami występującymi w Serie A. Czas pokaże, czy to Zbigniew Boniek obejmie tę zaszczytną, lecz wymagającą funkcję.