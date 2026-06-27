Kacper Urbański odchodzi z Legii Warszawa. Jaka przyszłość czeka młodego pomocnika?

Koniec współpracy stołecznego klubu z zawodnikiem

Legia Warszawa ogłosiła oficjalnie zakończenie współpracy ze swoim młodym graczem. Kacper Urbański rozwiązał umowę z klubem za obustronnym porozumieniem stron. Dwudziestojednoletni piłkarz występował w barwach warszawskiej drużyny od września ubiegłego roku. Wcześniej reprezentował barwy włoskiej Bolonii, skąd bezpośrednio przeniósł się na polskie boiska. Decyzja władz klubu oznacza konieczność poszukiwań nowego pracodawcy przez utalentowanego sportowca.

Podczas swojego pobytu w stolicy zawodnik zanotował łącznie dwadzieścia osiem oficjalnych występów. Pomocnik zagrał dwadzieścia jeden razy na szczeblu krajowej ekstraklasy. Na arenie międzynarodowej wystąpił ponadto sześciokrotnie w rozgrywkach Ligi Europy. Dodał do tego jeden rozegrany mecz w Pucharze Polski, reprezentując piętnastokrotnego mistrza kraju. Jego bilans w stołecznej ekipie zatrzymał się na jednej zdobytej bramce oraz trzech asystach.

„Klub dziękuje Kacprowi za grę przy Łazienkowskiej i życzy powodzenia w dalszej karierze? - napisano na oficjalnej stronie internetowej 15-krotnego mistrza Polski.

Jak wyglądają reprezentacyjne statystyki polskiego gracza?

Rozstanie z dotychczasowym klubem to ważny moment w karierze tego sportowca. Dwudziestojednoletni piłkarz ma na koncie pięć rozegranych meczów w seniorskiej kadrze narodowej. W ostatnim czasie pomocnik nie otrzymywał jednak powołań do pierwszej reprezentacji Polski. Regularnie występował za to w zespole młodzieżowym do lat dwudziestu jeden. Rozegrał w tej kategorii cztery spotkania od października, walcząc w eliminacjach mistrzostw Europy.

Zakończony niedawno sezon ekstraklasy przyniósł warszawskiej drużynie umiarkowane rezultaty sportowe. Legia Warszawa zakończyła zmagania ligowe ostatecznie na szóstej pozycji w końcowej tabeli. Wynik ten zmusił działaczy do głębokich przemyśleń dotyczących kształtu kadry na kolejne miesiące. Rozwiązanie kontraktu z obiecującym pomocnikiem wpisuje się w szersze zmiany personalne. Kibice stołecznego zespołu z niecierpliwością czekają na kolejne ruchy transferowe w przerwie letniej.