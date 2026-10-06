Zastal Zielona Góra z wygraną w PE FIBA. Wspaniały powrót po latach

Powrót Zastalu po dwóch latach

Koszykarze Zastalu Zielona Góra wrócili do europejskich pucharów po dwuletniej przerwie. Rozpoczęli od wyjazdowego zwycięstwa w grupie B Pucharu Europy FIBA nad Olajbanyasz NHSZ Szolnoki wynikiem 90:80.

Mecz składał się z wyrównanych kwart (18:26, 26:17, 23:20, 23:17), a po pierwszej połowie polski zespół prowadził tylko 44:43. Lepsza druga część spotkania pozwoliła drużynie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego na wypracowanie kilkupunktowej przewagi i spokojniejsze kontrolowanie gry.

Trazarien White bohaterem spotkania

Niewątpliwym liderem wicemistrzów Polski był 25-letni skrzydłowy z USA Trazarien White, który zanotował fenomenalny występ zdobywając 43 punkty. Przez 29 minut gry zaprezentował wybitną skuteczność.

Amerykanin trafił 10 z 14 rzutów za dwa punkty, trzy z sześciu z dystansu oraz wykorzystał 14 z 15 rzutów wolnych. Osiągnął także imponujący wskaźnik efektywności na poziomie 42. Pozostali zawodnicy punktujący dla Zastalu to: Beau Beech (10), Filip Matczak (9), Krzysztof Sulima (8), Andrzej Mazurczak (6), Veljko Brkić (6), Gauthier Denis (5), Jan Wójcik (2) i Jakub Galewski (1). Dla gospodarzy najwięcej punktów rzucili Josh Pierre-Louis i Boris Krnjajski (po 16). W 2. kolejce Zastal zmierzy się ze słowackimi Patrioti Levice. Rozgrywki toczą się w 8 grupach 6-zespołowych, z których dwie najlepsze drużyny awansują dalej.