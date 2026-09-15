Zaskakujący finał meczu. Zagłębie wygrywa z Rakowem w doliczonym czasie

Dramatyczna końcówka meczu w Częstochowie

W zaległym meczu 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa uległ na własnym boisku KGHM Zagłębiu Lubin 2:3. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy. Zwycięska bramka dla gości padła w 13. minucie czasu doliczonego przez arbitra.

Aż do 70. minuty nic nie zapowiadało sukcesu Zagłębia. To piłkarze z Częstochowy w pełni kontrolowali grę. Goście przez całą pierwszą połowę grali wzmocnioną defensywą, a Raków starał się atakować i wypracował kilka sytuacji, z których mogły paść gole.

Jak przebiegała gra na boisku?

Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, w drugiej minucie doliczonego czasu Raków dopiął celu. Dośrodkowanie Mahira Emrelego wykorzystał Marko Bulat. Po przerwie Raków nadal atakował, ale lubińscy obrońcy byli bardzo skuteczni. W 68. minucie doskonałej okazji nie wykorzystał Emreli, a zaraz po tym goście przeprowadzili groźny kontratak.

W 70. minucie do wyrównania doprowadził Michał Nalepa. W 84. minucie z boiska, za drugą żółtą kartkę, wyleciał kapitan Rakowa Fran Tudor. Trzy minuty później Zagłębie prowadziło po golu Marcela Reguły. Grający w dziesiątkę Raków w 97. minucie wyrównał po rzucie karnym wykonanym przez Patryka Makucha, ale ostateczne uderzenie należało do gości, dla których w 103. minucie trafił Damian Michalski.