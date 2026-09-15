Górnik Zabrze triumfuje na wyjeździe. Kto został bohaterem spotkania w Kielcach?

Dwa ciosy Petera Federico

Zaległy mecz drugiej kolejki Ekstraklasy zakończył się zwycięstwem gości, a Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 2:0. Główne role w tym spotkaniu odegrał Peter Federico, który otworzył wynik w 41. minucie rywalizacji. Pierwsza połowa zamknęła się rezultatem 1:0 dla drużyny z Zabrza.

W doliczonym czasie gry drugiej połowy ten sam zawodnik ustalił wynik na 2:0 w 90+3 minucie. Spotkanie sędziował Damian Kos z Wejherowa, który ukarał żółtymi kartkami Ariela Mosóra i Kamila Jakubczyka z Korony oraz Erika Prekopa z Górnika. Widowisko na trybunach obejrzało dokładnie 10 488 widzów.

Zestawienia personalne obu zespołów

Trener gospodarzy desygnował do gry Xaviera Dziekońskiego w bramce, a w obronie wystąpili Wiktor Długosz, Slobodan Rubezić, Ariel Mosór oraz Marcel Pięczek. Linię pomocy tworzyli Patrik Hellebrand, Kamil Jakubczyk i Martin Remacle. Za poczynania ofensywne odpowiadali Ondrej Lingr, Mariusz Stępiński i Michael Ameyaw, których w dalszej części meczu wsparli zmiennicy.

W szeregach gości dostępu do bramki strzegł Philipp Schulze. W defensywie Górnika Zabrze zagrali Michal Sacek, Rafał Janicki, Josema oraz Erik Janża. W środku pola zaprezentowali się Jarosław Kubicki, Paulo Bernardo i Kacper Urbański, natomiast z przodu operowali Peter Federico, Erik Prekop i Maksym Chłań.