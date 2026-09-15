Górnik Zabrze wygrywa w Kielcach. Kto został bohaterem spotkania?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-15 22:45

Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Koronę Kielce 2:0 w zaległym meczu 2. kolejki Ekstraklasy. Obie bramki zdobył Peter Federico. Spotkanie obserwowało ponad 10 tysięcy widzów.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w biało-czarną piłkę na trawiastym boisku.

Górnik Zabrze triumfuje w Kielcach

W zaległym spotkaniu 2. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze odniósł zwycięstwo nad Koroną Kielce. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla gości. Rywalizacja toczyła się na stadionie w Kielcach, gdzie zgromadziło się 10 488 kibiców.

Bohaterem spotkania okazał się Peter Federico. Zawodnik ten wpisał się na listę strzelców dwukrotnie, najpierw w 41. minucie, a wynik ustalił w doliczonym czasie gry, w 93. minucie. Sędzią głównym zawodów był Damian Kos z Wejherowa.

Składy i kartki w meczu Ekstraklasy

W trakcie rywalizacji sędzia musiał sięgać po żółte kartoniki. Zostali nimi ukarani Ariel Mosór i Kamil Jakubczyk z Korony Kielce oraz Erik Prekop reprezentujący barwy Górnika Zabrze. W obu zespołach doszło również do wielu zmian w drugiej połowie.

W drużynie gospodarzy, prowadzonej przez trenera, wystąpili m.in. Xavier Dziekoński, Slobodan Rubezić i Mariusz Stępiński. Z kolei Górnik Zabrze zagrał w składzie, w którym znaleźli się m.in. Philipp Schulze, Rafał Janicki i Kacper Urbański. Obie ekipy zaprezentowały zaangażowanie na boisku.

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