Zaskakujące rozstrzygnięcie w Pekinie! Świątek ma nową rywalkę

Iga Świątek bez większych problemów wywiązała się w środę ze swojego zadania i gładko pokonała 18-toletnią Amerykankę Ivę Jovic (6:1, 6:3). Potem mogła spokojne śledzić przebieg rywalizacji zawodniczek, z których jedna miała wkrótce stanąć na jej drodze. Tuż po zakończeniu pojedynku z udziałem Polki, na tym samym korcie zameldowały się Coco Gauff oraz Elise Mertens.

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Zdecydowanie wyżej oceniano szanse Coco Gauff, jednak niemal natychmiast stało się jasne, że tenisistka nie ma najlepszego dnia. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. Jej serwis również pozostawiał wiele do życzenia, a podwójne błędy przytrafiały się Amerykance w niezwykle newralgicznych fazach spotkania, między innymi podczas pierwszej piłki setowej dla przeciwniczki.

Z kolei Elise Mertens utrzymywała równy i wysoki poziom własnego podania, co okazało się kluczem do sukcesu. Konsekwentna gra pozwoliła jej wyeliminować faworyzowaną rywalkę w dwóch partiach (6:3, 6:3). Fani tenisa nie doczekają się więc kolejnej konfrontacji Igi Świątek z Coco Gauff. W piątkowym boju o awans do półfinału rywalką Polki będzie tenisistka z Belgii.

Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań jest korzystny dla Igi Świątek, która rywalizowała z Elise Mertens dwukrotnie. Była liderka rankingu WTA w obu przypadkach okazała się lepsza, pokonując Belgijkę 6:3, 6:4 na ceglanej mączce w Stuttgarcie w 2024 roku, a także 7:6, 6:1 w 2025 roku w Miami.