Zan Rogelj na dłużej w Wiśle Płock. Władze miasta podjęły zaskakującą decyzję o przyszłości klubu

Zan Rogelj zostaje na stałe w zespole

Zan Rogelj podpisał z klubem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Boczny pomocnik urodzony w 1999 roku dołączył do płockiej drużyny we wrześniu minionego sezonu. Początkowo przebywał w Polsce na zasadzie wypożyczenia z belgijskiego Royal Charleroi. Słoweniec błyskawicznie wywalczył sobie pewne miejsce w podstawowym składzie. W trakcie rozgrywek opuścił zaledwie jedno spotkanie ze względu na przymusową pauzę za nadmiar żółtych kartek.

Zawodnik zadebiutował 19 września podczas przegranego 0:1 starcia z Jagiellonią Białystok. Tydzień później strzelił swojego pierwszego gola przeciwko GKS Katowice w spotkaniu zakończonym remisem 1:1. W całym sezonie wystąpił łącznie w 27 meczach, notując trzy bramki oraz trzy asysty. Dobre występy zwieńczył trafieniem w ostatniej kolejce przeciwko mistrzowi Polski, Lechowi Poznań, a starcie zakończyło się wynikiem 2:2. Wcześniej piłkarz grał w słoweńskim Triglav Kranj oraz austriackim WSG Tirol, skąd trafił do ligi belgijskiej.

"Gmina Miasto Płock i spółka Fautores przez kilka miesięcy prowadziły negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w Wiśle Płock. Wspólnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu procesu na tym etapie. Dziękujemy inwestorowi za poświęcony czas i rozmowy, które dostarczyły cennych doświadczeń. Obecnie samorząd Płocka pozostaje jedynym udziałowcem w Wiśle Płock S.A., której zawodnicy przygotowują się do startu sezonu 2026/2027"

Kto chciał kupić udziały w klubie?

Procedura poszukiwania nowego inwestora rozpoczęła się oficjalnie 30 października 2025 roku, kiedy Rada Miasta Płocka podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Oferty na zakup udziałów można było składać do końca stycznia 2026 roku. W połowie miesiąca poinformowano opinię publiczną o zgłoszeniu tylko jednego kandydata, którym była spółka Fautores Group. Wśród jej udziałowców znaleźli się między innymi Cezary Kucharski oraz podmiot powiązany z Markiem Koźmińskim. Funkcję prezesa zarządu sprawował w niej Mariusz Siewierski.

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami władze miasta planowały sprzedać od początku wyłącznie 20 procent udziałów w sportowej spółce. W przestrzeni publicznej pojawiały się również spekulacje, że miejscy radni nie wyrażą zgody na przeprowadzenie tej transakcji. Ostatecznie proces został całkowicie wstrzymany 30 czerwca bieżącego roku. Tym samym płocki samorząd pozostaje nadal jedynym właścicielem drużyny piłkarskiej. Zespół może teraz skupić się w stu procentach na przygotowaniach do zbliżających się rozgrywek ekstraklasy.