Czy system odcinkowego pomiaru prędkości jest niezawodny? Poseł pyta o błędy pomiarowe

- Liczba naruszeń zarejestrowanych przez fotoradary odcinkowe rośnie, ale brakuje publicznych danych o tym, ile z nich faktycznie kończy się mandatem.
- Poseł zwraca uwagę na przypadki błędnych pomiarów, jak ten na autostradzie A6, i pyta o procedury kontroli oraz anulowania niesłusznie wszczętych postępowań.
- Kierowcy wkrótce mogą spodziewać się nowych pomiarów prędkości, jednak brakuje przejrzystego harmonogramu ich uruchomienia na 43 zapowiedzianych odcinkach.
Prawie pół miliona naruszeń, ale ile z tego to mandaty? Poseł domaga się twardych danych
Poseł Jarosław Krajewski w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury zwraca uwagę na istotne rozbieżności w danych dotyczących odcinkowych pomiarów prędkości (OPP). Jak wskazuje, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o 470,5 tys. wykroczeń ujawnionych w 2025 roku, co ma stanowić wzrost o 26% rok do roku. Zdaniem posła, dane te dotyczą jedynie zarejestrowanych naruszeń, a nie prawomocnie nałożonych mandatów.
W dokumencie podkreślono, że brak publicznych i cyklicznych zestawień utrudnia ocenę skuteczności systemu. Dlatego poseł domaga się od resortu szczegółowych informacji o liczbie mandatów nałożonych w 2025 i 2026 roku, z podziałem na poszczególne lokalizacje. Chce również poznać dokładne porównanie pierwszych pięciu miesięcy 2025 i 2026 roku, uwzględniające nie tylko liczbę naruszeń, ale też wszczętych postępowań, wystawionych i przyjętych mandatów oraz spraw skierowanych do sądu.
Błędy pomiarowe na autostradzie A6. Czy system odcinkowego pomiaru prędkości jest niezawodny?
Wątpliwości co do precyzji działania systemu OPP nasiliły się po informacjach o nieprawidłowościach pomiaru na autostradzie A6 na odcinku „Szczecin – Rzęśnica”, co ostatecznie doprowadziło do anulowania około 2 tys. błędnie wystawionych mandatów. Jak czytamy w interpelacji, ta sytuacja uzasadnia pozyskanie szczegółowych danych na temat procedur kontrolnych i ewentualnego anulowania spraw wszczętych na podstawie błędnych wskazań.
W związku z tym poseł Jarosław Krajewski pyta ministra, jakie działania techniczne i kontrolne podjęto w latach 2025-2026 w celu weryfikacji prawidłowości działania urządzeń. Interpelacja zawiera również prośbę o wskazanie, ile postępowań mandatowych zostało umorzonych lub anulowanych z powodu błędnego działania sprzętu, nieprawidłowej konfiguracji, błędów legalizacji czy niepoprawnego oznakowania drogi.
Nowe fotoradary na horyzoncie. Gdzie i kiedy pojawią się kolejne odcinkowe pomiary prędkości?
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) opublikowało listę 43 nowych lokalizacji, w których mają zostać uruchomione odcinkowe pomiary prędkości. Jednak, jak zauważa autor interpelacji, brakuje publicznie dostępnego, pełnego harmonogramu tych wdrożeń. Kierowcy nie wiedzą, kiedy dokładnie można spodziewać się montażu, legalizacji, testów i ostatecznego uruchomienia egzekwowania wykroczeń.
Poseł domaga się przedstawienia szczegółowej tabeli dla planowanych odcinków na lata 2026-2027, która zawierałaby m.in. dokładną lokalizację, długość odcinka, planowany termin montażu i datę rozpoczęcia pomiarów. W interpelacji zawarto także pytanie, czy skuteczność OPP jest badana nie tylko pod kątem liczby mandatów, ale również realnego wpływu na bezpieczeństwo, czyli spadek liczby wypadków, kolizji i ofiar na monitorowanych trasach.
Poseł Jarosław Krajewski pyta również o szczegółowe procedury obowiązujące przed uruchomieniem nowego odcinkowego pomiaru prędkości, w tym o etapy odbioru technicznego, legalizacji i testów. W interpelacji zawarto także pytanie o ewentualne plany rozbudowy systemu o kolejne lokalizacje w 2027 roku, poza już zapowiedzianymi 43 urządzeniami, wraz z prośbą o wskazanie źródeł ich finansowania.