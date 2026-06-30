Czy system odcinkowego pomiaru prędkości jest niezawodny? Poseł pyta o błędy pomiarowe

Liczba naruszeń zarejestrowanych przez fotoradary odcinkowe rośnie, ale brakuje publicznych danych o tym, ile z nich faktycznie kończy się mandatem.

Poseł zwraca uwagę na przypadki błędnych pomiarów, jak ten na autostradzie A6, i pyta o procedury kontroli oraz anulowania niesłusznie wszczętych postępowań.

Kierowcy wkrótce mogą spodziewać się nowych pomiarów prędkości, jednak brakuje przejrzystego harmonogramu ich uruchomienia na 43 zapowiedzianych odcinkach.

Prawie pół miliona naruszeń, ale ile z tego to mandaty? Poseł domaga się twardych danych

Poseł Jarosław Krajewski w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury zwraca uwagę na istotne rozbieżności w danych dotyczących odcinkowych pomiarów prędkości (OPP). Jak wskazuje, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o 470,5 tys. wykroczeń ujawnionych w 2025 roku, co ma stanowić wzrost o 26% rok do roku. Zdaniem posła, dane te dotyczą jedynie zarejestrowanych naruszeń, a nie prawomocnie nałożonych mandatów.

W dokumencie podkreślono, że brak publicznych i cyklicznych zestawień utrudnia ocenę skuteczności systemu. Dlatego poseł domaga się od resortu szczegółowych informacji o liczbie mandatów nałożonych w 2025 i 2026 roku, z podziałem na poszczególne lokalizacje. Chce również poznać dokładne porównanie pierwszych pięciu miesięcy 2025 i 2026 roku, uwzględniające nie tylko liczbę naruszeń, ale też wszczętych postępowań, wystawionych i przyjętych mandatów oraz spraw skierowanych do sądu.

Błędy pomiarowe na autostradzie A6. Czy system odcinkowego pomiaru prędkości jest niezawodny?

Wątpliwości co do precyzji działania systemu OPP nasiliły się po informacjach o nieprawidłowościach pomiaru na autostradzie A6 na odcinku „Szczecin – Rzęśnica”, co ostatecznie doprowadziło do anulowania około 2 tys. błędnie wystawionych mandatów. Jak czytamy w interpelacji, ta sytuacja uzasadnia pozyskanie szczegółowych danych na temat procedur kontrolnych i ewentualnego anulowania spraw wszczętych na podstawie błędnych wskazań.

W związku z tym poseł Jarosław Krajewski pyta ministra, jakie działania techniczne i kontrolne podjęto w latach 2025-2026 w celu weryfikacji prawidłowości działania urządzeń. Interpelacja zawiera również prośbę o wskazanie, ile postępowań mandatowych zostało umorzonych lub anulowanych z powodu błędnego działania sprzętu, nieprawidłowej konfiguracji, błędów legalizacji czy niepoprawnego oznakowania drogi.

Nowe fotoradary na horyzoncie. Gdzie i kiedy pojawią się kolejne odcinkowe pomiary prędkości?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) opublikowało listę 43 nowych lokalizacji, w których mają zostać uruchomione odcinkowe pomiary prędkości. Jednak, jak zauważa autor interpelacji, brakuje publicznie dostępnego, pełnego harmonogramu tych wdrożeń. Kierowcy nie wiedzą, kiedy dokładnie można spodziewać się montażu, legalizacji, testów i ostatecznego uruchomienia egzekwowania wykroczeń.

Poseł domaga się przedstawienia szczegółowej tabeli dla planowanych odcinków na lata 2026-2027, która zawierałaby m.in. dokładną lokalizację, długość odcinka, planowany termin montażu i datę rozpoczęcia pomiarów. W interpelacji zawarto także pytanie, czy skuteczność OPP jest badana nie tylko pod kątem liczby mandatów, ale również realnego wpływu na bezpieczeństwo, czyli spadek liczby wypadków, kolizji i ofiar na monitorowanych trasach.

Poseł Jarosław Krajewski pyta również o szczegółowe procedury obowiązujące przed uruchomieniem nowego odcinkowego pomiaru prędkości, w tym o etapy odbioru technicznego, legalizacji i testów. W interpelacji zawarto także pytanie o ewentualne plany rozbudowy systemu o kolejne lokalizacje w 2027 roku, poza już zapowiedzianymi 43 urządzeniami, wraz z prośbą o wskazanie źródeł ich finansowania.