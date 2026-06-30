Niemcy na mistrzostwach świata. Trzeci raz poza strefą medalową

Brak awansu do czołówki

Piłkarska reprezentacja Niemiec, pomimo zdobycia w historii czterech tytułów mistrzów świata, odnotowała kolejny nieudany turniej. W trzecim z rzędu mundialu niemieccy piłkarze nie zdołali zakwalifikować się do najlepszej szesnastki. Podczas poprzednich mistrzostw, rozgrywanych w 2018 i 2022 roku, drużyna odpadała z rywalizacji już na etapie fazy grupowej.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata Niemcom udało się przebrnąć przez pierwszą fazę zmagań. Niestety w meczu 1/16 finału przegrali z reprezentacją Paragwaju po serii rzutów karnych. Kolejne wczesne odpadnięcie jest bolesnym rozczarowaniem dla drużyny i jej kibiców.

Historyczne sukcesy reprezentacji Niemiec na mundialach

Niemcy należą do najbardziej utytułowanych reprezentacji w historii piłki nożnej. Zespół ten sięgał po miano najlepszej drużyny globu cztery razy, zdobywając tytuł mistrzów w latach: 1954, 1974, 1990 oraz 2014. W całej historii swoich występów na mundialach, aż trzynastokrotnie kończyli turniej w czołowej czwórce.

Łącznie reprezentacja Niemiec uczestniczyła w turniejach rangi mistrzostw świata aż 21 razy. Zabrakło ich jedynie dwukrotnie: w inauguracyjnym mundialu z 1930 roku oraz w pierwszym turnieju rozegranym po drugiej wojnie światowej, który odbył się w 1950 roku. Pod względem liczby startów wyprzedza ich tylko Brazylia, która ma na koncie 23 występy i 5 zdobytych tytułów, nie opuszczając przy tym ani jednego turnieju mistrzostw świata.