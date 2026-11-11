Losowanie grup United Cup. Z kim zagrają Polacy?

Polska zaczyna walkę w United Cup

Zgodnie z wynikami środowego losowania Polska trafiła do grupy E turnieju drużyn mieszanych. Przeciwnikami biało-czerwonych w początkowej fazie rozgrywek będą reprezentacje Niemiec i Szwajcarii. Mecze tej grupy zostaną rozegrane w Perth.

W polskim zespole wystąpią między innymi Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Skład kadry uzupełniają Maks Kaśnikowski, Jan Zieliński, Martyna Kubka i Katarzyna Piter. Polska przystąpi do turnieju jako obrońca mistrzowskiego trofeum.

W jakim formacie zagrają tenisiści?

W kadrze Niemiec zabraknie Alexandra Zvereva oraz Jana-Lennarda Struffa, a Szwajcarię reprezentować będą Jerome Kym i Belinda Bencic. Zwycięzcy każdej z sześciu grup, wraz z dwoma najlepszymi zespołami z drugich miejsc, awansują do ćwierćfinałów.

Każde spotkanie składa się z meczu singlistów, singlistek oraz rywalizacji par mieszanych. Faza grupowa w Perth potrwa od 1 do 6 stycznia, a cały turniej zakończy się 10 stycznia w Sydney. W ubiegłym roku Polska wygrała zmagania, pokonując w finale Szwajcarię.