Zacięty bój w ekstraklasie koszykarzy. Zobacz kto triumfował w hicie

Zwycięstwo Legii po wyrównanej walce

Gospodarze bardzo dobrze weszli w to spotkanie, wygrywając pierwszą kwartę 19:14. Kolejna odsłona również padła ich łupem przy wyniku 27:23, co pozwoliło warszawskiej ekipie zbudować solidną przewagę przed przerwą. Goście nie zamierzali jednak łatwo się poddawać i od początku trzeciej kwarty ruszyli do odrabiania strat.

W drugiej połowie meczu zawodnicy z Włocławka zaczęli przejmować inicjatywę, wygrywając trzecią partię 12:11 oraz czwartą 23:16. Ostatecznie jednak zryw gości okazał się nieznacznie niewystarczający, by odwrócić losy spotkania i odnieść końcowy triumf w tym niezwykle zaciętym pojedynku.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W barwach warszawskiej drużyny zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Devon Daniels, który zakończył zmagania z dorobkiem 22 punktów. Ogromne wsparcie zapewnił mu również Zachary Freemantle, dokładając 16 oczek, podczas gdy Gyorgy Goloman uzbierał 11 punktów, a Kristers Zoriks dołożył 9.

Wśród przyjezdnych najskuteczniejszym graczem na parkiecie był Sam Hines jr z 18 zdobytymi punktami. Dobre zawody w szeregach gości rozegrał Manu Lecomte, który zapisał na swoim koncie 17 punktów, a Szymon Wójcik i Hans Vanwijn rzucili odpowiednio 13 i 12 oczek.