Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń lepsze w derbach. Zobacz wynik meczu

Derby dla Torunia

W kolejnym spotkaniu koszykarskiej ekstraklasy zmierzyły się drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego. Mecz zakończył się zwycięstwem Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń nad Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 110:96. Torunianie wygrali trzy pierwsze kwarty, budując bezpieczną przewagę przed ostatnią odsłoną spotkania.

Wyniki poszczególnych kwart to 22:18, 38:29, 30:22 i 20:27 dla gości z Bydgoszczy. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Kristaps Kilps, który rzucił dla zwycięzców 31 punktów. Luka Sakota dołożył 17 „oczek”, a Isaiah Cousins 15 punktów.

Kto zapunktował dla Astorii?

W ekipie z Bydgoszczy liderem punktowym okazał się Jayden Taylor, który zapisał na swoim koncie 20 punktów. Jordan Ogundiran zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów, a Martyce Kimbrough zdobył 17 punktów. Kacper Kłaczek dorzucił dla Enea Łaciate Astorii 16 „oczek”.

Pozostali zawodnicy zdobywali mniej punktów: David Brembly 9, Denzel Andersson 8, a Wojciech Dzierżak i Karol Kamiński po 3. Jalen Thomas zakończył mecz z dwoma punktami, natomiast Bartosz Ptak, Marcin Nowakowski i Mikołaj Kachelski nie wpisali się na listę strzelców.