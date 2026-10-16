Tajemnicza śmierć w luksusowym hotelu. Ciało 31-letniego rugbysty znaleziono pod prysznicem

Spis treści Tragedia na wyspie Île de Ré. Hyron Andrews znaleziony w strefie spa

Tragedia na wyspie Île de Ré. Hyron Andrews znaleziony w strefie spa

Jak podają światowe serwisy informacyjne, między innymi BBC, The Telegraph oraz ESPN, do makabrycznego odkrycia doszło w hotelu Atalante. Hyron Andrews został odnaleziony w zablokowanej od środka kabinie prysznicowej na terenie strefy spa. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu w okolicach godziny 10:00. Medycy rozpoznali zatrzymanie oddechu oraz akcji serca. Chociaż natychmiast podjęto czynności ratunkowe, życia 31-latka nie udało się uratować i zmarł on przed przybyciem do szpitala.

Komunikat wydany przez południowoafrykańską federację rugby wskazuje, że do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego upadku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi francuska prokuratura. Jak dotąd śledczy wykluczają udział osób trzecich, ponieważ na ciele sportowca nie ujawniono żadnych obrażeń mogących świadczyć o ataku. Dokładne przyczyny zgonu ma wyjaśnić zlecona przez śledczych autopsja.

Urodzony latem 1995 roku Hyron Andrews zaledwie kilka miesięcy wcześniej wrócił do ojczyzny po występach w Anglii, zasilając szeregi ekipy Lions. W żałobie pogrążyła się jego najbliższa rodzina – żona Maighlin oraz dwójka dzieci: Hendrix i Emerson.

Władze i zawodnicy klubu Lions podjęli decyzję o przystąpieniu do rywalizacji z La Rochelle, by w ten sposób oddać hołd zmarłemu koledze. Dodatkowo organizatorzy Pucharu Mistrzów oraz Challenge Cup zdecydowali, że każde spotkanie w tych rozgrywkach poprzedzi symboliczna minuta ciszy. Wyrazy współczucia dla rodziny Andrewsa opublikowały również władze jego byłego i obecnego klubu.

LIONS SADDENED BY THE PASSING OF STAR LOCK With broken hearts, we mourn Hyron Andrews, a cherished member of our Lions family. Our thoughts are with Maiglin, Hendrix, Emerson and the entire Andrews family. Rest in peace, Hyron. ❤️ Full statement: https://t.co/V8WppYBnPk https://t.co/lrVV5xLBqk— Lions (@LionsRugbyCo) October 16, 2026