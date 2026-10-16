Ekstraklasa siatkarek. Chemik Police wygrywa we Wrocławiu

Czterosetowe starcie we Wrocławiu

W kolejnym meczu Ekstraklasy siatkarek drużyna Lotto Chemik Police odniosła zwycięstwo nad #VolleyWrocław 3:1. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia przyjezdnych, które wygrały pierwszą partię do 15.

Wrocławianki zdołały się podnieść w drugim secie, wygrywając go 25:19. Jednak dwie kolejne odsłony należały do zespołu z Polic, który zwyciężył w nich podwójnie do 21, pieczętując triumf w całym meczu.

Kto wystąpił w meczu?

W zespole gospodarzy, #VolleyWrocław, na parkiecie zaprezentowały się m.in. Diana Frankiewicz, Maja Malczewska oraz Marlena Kowalewska. W drużynie Chemika Police świetne zawody rozegrały Pola Janicka, Natalia Mędrzyk i Maja Koput.

Dla policzanek to ważne zwycięstwo, które pozwala im umocnić się w tabeli Ekstraklasy siatkarek. Z kolei wrocławianki będą musiały szukać punktów w kolejnych ligowych starciach.