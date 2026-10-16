Raków wygrywa po karnym i doliczonym czasie. Diaby-Fadiga bohaterem w Krakowie

Emocje w drugiej połowie meczu

Spotkanie pomiędzy Wieczystą Kraków a Rakowem Częstochowa długo nie przynosiło bramek. Pierwszy gol padł dopiero w 69. minucie, kiedy to prowadzenie dla gospodarzy zdobył Lisandro Semedo. Wydawało się, że krakowski zespół zmierza po zwycięstwo na własnym stadionie, jednak końcówka należała do gości.

W 79. minucie rzut karny na gola zamienił Lamine Diaby-Fadiga, doprowadzając do wyrównania. Ten sam zawodnik w 88. minucie zdobył drugą bramkę dla Rakowa, ustalając wynik spotkania na 2:1 dla drużyny z Częstochowy.

Składy i statystyki ze spotkania

Arbitrem meczu rozegranego w Krakowie był Paweł Raczkowski z Warszawy. Na trybunach zasiadło 2092 widzów. W trakcie spotkania sędzia pokazał kilka żółtych kartek: ukarani zostali Duje Dujmović, Antonio Milić i Kamil Pestka z Wieczystej oraz Bogdan Racovitan i Stratos Svarnas z Rakowa.

W składzie Wieczystej zagrali m.in. Mateusz Kochalski, Antonio Milić i Efthymis Koulouris. Raków Częstochowa wystąpił w zestawieniu m.in. z Kacprem Trelowskim, Franem Tudorem i Stratosem Svarnasem. Decydujące zmiany w Rakowie przyniosły oczekiwany skutek, zwłaszcza wejście na boisko Diaby-Fadigi.