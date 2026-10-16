Raków Częstochowa wygrywa z Wieczystą Kraków. Kto odwrócił losy spotkania?

Raków Częstochowa przełamuje złą passę

W pierwszej połowie spotkania kibice zgromadzeni na stadionie nie zobaczyli bramek, mimo że obie drużyny zaprezentowały dość ofensywne nastawienie. Bramkarz gospodarzy Mateusz Kochalski popisał się znakomitymi interwencjami, zatrzymując groźne strzały Karola Struskiego oraz Isaka Brusberga. Gospodarze również mieli swoje dogodne okazje, jednak Tobias Christensen tuż przed przerwą uderzył obok słupka. Zespół z Krakowa musiał radzić sobie bez głównego trenera Żeljko Kopicia, którego na ławce zastępował Florentin Petre.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ drastycznej zmianie, a obie ekipy nadal kreowały kolejne sytuacje podbramkowe. W 69. minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Lisandro Semedo otworzył wynik spotkania, wykorzystując precyzyjne podanie od Efthymisa Koulourisa i wygrywając pojedynek sam na sam. Wydawało się, że gospodarze zdołają dowieźć to skromne prowadzenie do końca regulaminowego czasu gry. Częstochowianie jednak szybko ruszyli do odrabiania strat, nie zamierzając pogodzić się z czwartą porażką z rzędu.

Jak padły decydujące gole dla gości?

Dziesięć minut po utracie bramki goście wywalczyli rzut karny, podyktowany za zagranie piłki ręką we własnej szesnastce przez Koulourisa. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Lamine Diaby-Fadiga i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Decyzja arbitra Pawła Raczkowskiego została podjęta dopiero po wnikliwej analizie zapisu wideo na monitorze VAR. Zespół gości, zachęcony zdobytym golem, zepchnął przeciwnika do głębokiej defensywy w poszukiwaniu zwycięskiego trafienia.

Ostateczny cios został zadany w 88. minucie starcia, zaledwie kilkadziesiąt sekund po minimalnie chybionym strzale Mahira Emrelego. Bohaterem meczu został ponownie Lamine Diaby-Fadiga, który skutecznie wykończył składną akcję i podanie od Patryka Makucha. Tym samym drużyna z Częstochowy przerwała niefortunną serię trzech kolejnych porażek. Było to drugie zwycięstwo tego zespołu w trwającym sezonie ligowym, odniesione na oczach 2092 widzów.