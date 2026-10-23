Ekstraklasa siatkarzy. Jastrzebie Barkom pewnie pokonuje Stilon Gorzow

Zdecydowane zwyciestwo gosci w trzech setach

Gospodarze nie zdolali nawiazac rownej walki z dobrze dysponowanym rywalem. Pierwsza partia zakonczyla sie wynikiem 17:25 dla przyjezdnych. Przewaga gosci byla wyraznie widoczna od samego poczatku tego spotkania. Zawodnicy z Gorzowa starali sie odrabiac pojawiajace sie straty. Ostatecznie jednak nie przynioslo to zadnego oczekiwanego rezultatu punktowego.

W drugim secie gra byla zaledwie minimalnie bardziej wyrownana. Gospodarze w tej czesci meczu zdobyli dwadziescia dwa punkty. Goscie wciaz kontrolowali jednak przebieg najwazniejszych wydarzen na boisku. Trzecia odslona spotkania zakonczyla sie wynikiem 21:25 na korzysc przyjezdnych. Cale to siatkarskie starcie zakonczylo sie szybkim i pewnym zwyciestwem gosci 3:0.

Kto zagral w barwach obu zespolow?

W druzynie miejscowych na parkiecie pojawili sie wszyscy zgloszeni do meczu gracze. W wyjsciowym skladzie wystapili miedzy innymi Fabian Drzyzga oraz Illia Kowalow. Oprocz nich zagrali takze Bartlomiej Mordyl, Dawid Dulski, Jakub Czerwinski i Aleksandar Stefanovic. Na pozycji libero wystapil Mateusz Maslowski. Z lawki rezerwowych weszli Lazar Marianovic, Igor Nurkiewicz, Jakub Jurczyk i Marcel Kicinski.

Zwycieski zespol zaprezentowal sie w niezwykle solidnym zestawieniu personalnym. W szerokich szeregach gosci zagrali Lorenzo Pope i Wojciech Dudzik. Ponadto na siatkarskim boisku pojawili sie Adam Lorenc, Bartosz Firszt, Andrij Rogozyn i Max Elgert. Wazna funkcje libero pelnil tego dnia Kamil Szymura. Na zmiany w trakcie trwania poszczegolnych setow wchodzili Wasyl Tupczij, Bartlomiej Potrykus i Sebastian Adamczyk.