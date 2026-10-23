Ekstraklasa siatkarzy. Jastrzebie Barkom pewnie pokonuje Stilon Gorzow

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 22:46

W meczu najwyzszej klasy rozgrywkowej Ekstraklasa siatkarzy druzyna Stilon Gorzow ulegla na wlasnym parkiecie. Zespol Jastrzebie Barkom okazal sie zdecydowanie lepszy, wygrywajac cale spotkanie bez straty seta. Ekstraklasa siatkarzy przyniosla kolejne sportowe emocje dla kibicow obu ekip.

Siatkarz atakuje piłkę nad siatką przeciwko potrójnemu blokowi. O meczu Ekstraklasy siatkarzy przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz wykonuje atak nad siatką przeciwko potrójnemu blokowi przeciwników podczas meczu w hali.

Zdecydowane zwyciestwo gosci w trzech setach

Gospodarze nie zdolali nawiazac rownej walki z dobrze dysponowanym rywalem. Pierwsza partia zakonczyla sie wynikiem 17:25 dla przyjezdnych. Przewaga gosci byla wyraznie widoczna od samego poczatku tego spotkania. Zawodnicy z Gorzowa starali sie odrabiac pojawiajace sie straty. Ostatecznie jednak nie przynioslo to zadnego oczekiwanego rezultatu punktowego.

W drugim secie gra byla zaledwie minimalnie bardziej wyrownana. Gospodarze w tej czesci meczu zdobyli dwadziescia dwa punkty. Goscie wciaz kontrolowali jednak przebieg najwazniejszych wydarzen na boisku. Trzecia odslona spotkania zakonczyla sie wynikiem 21:25 na korzysc przyjezdnych. Cale to siatkarskie starcie zakonczylo sie szybkim i pewnym zwyciestwem gosci 3:0.

Kto zagral w barwach obu zespolow?

W druzynie miejscowych na parkiecie pojawili sie wszyscy zgloszeni do meczu gracze. W wyjsciowym skladzie wystapili miedzy innymi Fabian Drzyzga oraz Illia Kowalow. Oprocz nich zagrali takze Bartlomiej Mordyl, Dawid Dulski, Jakub Czerwinski i Aleksandar Stefanovic. Na pozycji libero wystapil Mateusz Maslowski. Z lawki rezerwowych weszli Lazar Marianovic, Igor Nurkiewicz, Jakub Jurczyk i Marcel Kicinski.

Zwycieski zespol zaprezentowal sie w niezwykle solidnym zestawieniu personalnym. W szerokich szeregach gosci zagrali Lorenzo Pope i Wojciech Dudzik. Ponadto na siatkarskim boisku pojawili sie Adam Lorenc, Bartosz Firszt, Andrij Rogozyn i Max Elgert. Wazna funkcje libero pelnil tego dnia Kamil Szymura. Na zmiany w trakcie trwania poszczegolnych setow wchodzili Wasyl Tupczij, Bartlomiej Potrykus i Sebastian Adamczyk.

 

ROLKI