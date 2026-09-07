Wyniki 4. rundy US Open. Kto wywalczył awans?

Walka w czwartej rundzie turnieju

W minioną niedzielę na nowojorskich kortach rozegrano kolejne niezwykle ważne spotkania w ramach singla mężczyzn. Stawką tych zaciętych pojedynków był bezpośredni awans do ćwierćfinału. Tenisiści z determinacją walczyli w czwartej rundzie wielkoszlemowych zmagań. Każde z tych starć wymagało od zawodników pełnego zaangażowania oraz maksymalnej koncentracji.

Rywalizacja na tym zaawansowanym etapie turnieju zawsze dostarcza kibicom bardzo wielu sportowych emocji. Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open stanowi absolutny szczyt sezonu na kortach twardych. Faza 1/8 finału to specyficzny moment, w którym na placu boju pozostają wyłącznie najlepsi gracze. Awans do kolejnej rundy znacząco przybliża ich do zdobycia upragnionego trofeum.

Jakie znaczenie mają niedzielne mecze?

Niedzielne mecze ostatecznie wyłoniły kolejnych pełnoprawnych uczestników decydującej fazy ćwierćfinałowej. Tenisiści rywalizujący w singlu mężczyzn musieli wykazać się doskonałym przygotowaniem motorycznym i taktycznym. Nowojorskie obiekty sportowe charakteryzują się bardzo wymagającą oraz niezwykle szybką nawierzchnią. Zawodnicy nierzadko zmagali się również ze specyficznym, turniejowym stresem.

Osiągnięcie korzystnego rezultatu na etapie 1/8 finału to ogromny prestiż dla absolutnie każdego sportowca. Kolejne dni przyniosą fanom ostateczne rozstrzygnięcia w najważniejszych fazach nowojorskiego klasyka. Zwycięzcy niedzielnych spotkań mogą już w spokoju przygotowywać się do kolejnych wymagających wyzwań. Drabinka turniejowa staje się coraz węższa, co gwarantuje najwyższy poziom tenisa.