Jagiellonia Białystok lepsza. Kto strzelił decydujące gole?

Jagiellonia Białystok dominuje przed przerwą

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanych ataków gospodarzy, co szybko przyniosło oczekiwany rezultat na tablicy wyników. Białostoczanie od pierwszego gwizdka narzucili swoje warunki gry i kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie. Wynik meczu otworzył w dziewiętnastej minucie Kajetan Szmyt, dając zasłużone prowadzenie miejscowej drużynie. Defensywa gości nie potrafiła znaleźć skutecznej recepty na dobrze zorganizowaną ofensywę rywali.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy fani zgromadzeni na trybunach w liczbie 16 673 widzów mieli kolejne powody do radości. Zawodnicy z Białegostoku nie zwalniali tempa i nieustannie dążyli do podwyższenia prowadzenia przed zejściem do szatni. W czterdziestej pierwszej minucie na dwa do zera trafił Ousmane Sow, co mocno skomplikowało sytuację przyjezdnych. Taki obrót spraw pozwolił gospodarzom na spokojniejsze planowanie taktyki na drugą odsłonę spotkania.

Czy Śląsk Wrocław zdołał odpowiedzieć?

W drugiej części spotkania goście próbowali odrobić straty, a sztab szkoleniowy dokonał kilku kluczowych roszad w składzie. Na boisku pojawili się między innymi Karol Linetty oraz Luka Marjanac, co miało szybko ożywić grę ofensywną zespołu z Dolnego Śląska. Nadzieję w serca wrocławian wlał Piotr Samiec-Talar w osiemdziesiątej pierwszej minucie, niezwykle pewnie wykorzystując podyktowany rzut karny. Sytuacja ta na chwilę przywróciła wiarę w możliwość wywalczenia chociażby jednego punktu na bardzo trudnym terenie.

Mimo kontaktowego trafienia i niezwykle nerwowej końcówki wynik sportowej rywalizacji nie uległ już ostatecznie zmianie. W trakcie trwania całego starcia główny arbiter Paweł Malec z Łodzi musiał sięgać po kartoniki, aby skutecznie temperować zapędy obu stron. Żółtymi kartkami ukarani zostali Guilherme Montoia z Jagiellonii oraz Alex Timossi Andersson ze Śląska, co dobitnie świadczyło o sporej waleczności i zaangażowaniu zawodników. Mecz zakończył się triumfem miejscowych w stosunku dwa do jednego.