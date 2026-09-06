Mistrzostwa Europy siatkarek dla obrończyń tytułu. Sprawdź przebieg niezwykłego finału w Stambule

Złoto i awans na igrzyska w Los Angeles

Pierwszy set należał do Włoszek, które zdominowały gospodynie i wygrały 25:16. Turczynki wykorzystały jednak moment przestoju rywalek w drugiej partii, doprowadzając do remisu 25:22 dzięki świetnej grze Melissy Vargas i Daryi Cebecioglu. Trzecia odsłona to znowu dominacja ekipy trenera Julio Velasco, przypieczętowana wynikiem 25:12 po asach serwisowych Ekateriny Antropovej.

Kolejna partia przyniosła szybką zmianę ról, a reprezentacja Turcji triumfowała 25:21. W tie-breaku kluczową rolę odegrała 39-letnia Eda Erdem Dundar, dla której był to dziesiąty występ na czempionacie Starego Kontynentu. Gospodynie pokonały rywalki 15:10, broniąc tytułu i zapewniając sobie awans na igrzyska olimpijskie w 2028 roku, a brązowy medal przypadł Serbii, która wygrała z Polską 3:1.

Kto trafił do drużyny marzeń turnieju?

Po zakończeniu finałowego spotkania organizatorzy ogłosili nagrody indywidualne. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała Melissa Vargas, która została również najlepszą atakującą. W drużynie marzeń znalazły się także inne reprezentantki gospodarzy: przyjmująca Darya Cebecioglu, środkowa Zehra Gunes oraz libero Gizem Orge.

Włoską kadrę w zestawieniu najlepszych siatkarek reprezentowały rozgrywająca Alessia Orro i przyjmująca Miriam Sylla. Ostatnie miejsce w elitarnym gronie przypadło Hennie Kurtagić z Serbii, która została uznana za najlepszą środkową. Wręczenie nagród zwieńczyło spotkanie, które mimo pięciu setów trwało dwie godziny i dwadzieścia minut.