Lech Poznań umacnia się na czele tabeli. Lider wykorzystał potknięcie rywali

Lech Poznań nie daje szans Wiśle Kraków

W meczu na szczycie w Poznaniu, Lech Poznań odniósł zwycięstwo 3:1 nad Wisłą Kraków. Spotkanie to było kluczowe dla obu drużyn po ostatnich potknięciach – Lechici odpadli z Pucharu Polski z Siarką Tarnobrzeg, a Wisła nadal pozostaje bez wygranej na wyjeździe w tym sezonie. Wszystkie cztery bramki padły w drugiej połowie, w zaledwie dziesięć minut.

Gole dla gospodarzy zdobyli Antoni Kozubal, Patrik Walemark i Yannick Agnero. Dla Wisły trafił Jakub Krzyżanowski. W końcówce meczu Angel Rodado zmarnował rzut karny dla krakowian. Po tym zwycięstwie Lech zgromadził 31 punktów i powiększył przewagę nad resztą tabeli. Górnik traci do lidera 3 punkty, a Legia i Pogoń po 7 oczek.

"Myślę, że to było najtrudniejsze spotkanie z tych wszystkich wygranych. Wisła to naprawdę mocny zespół" - przyznał trener poznańskiej ekipy Niels Frederiksen.

Górnik Zabrze dzieli się punktami z Legią

W piątek w Zabrzu odbył się mecz na szczycie pomiędzy Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa, który zakończył się wynikiem 0:0. Górnik zanotował już trzeci remis z rzędu w lidze, a Legia w ostatnich trzech spotkaniach zdobyła zaledwie dwa punkty. Tego samego dnia Cracovia przegrała z Motorem Lublin 1:2.

W sobotę Wisła Płock po emocjonującym meczu zremisowała 2:2 z Piastem Gliwice, odrabiając stratę dwóch bramek z pierwszej połowy. Z kolei beniaminek Wieczysta Kraków uległ Jagiellonii Białystok 1:3, ponosząc czwartą ligową porażkę z rzędu. Jedną z bramek dla gości strzelił Jesus Imaz, który ma na swoim koncie już 114 goli w Ekstraklasie.

GKS Katowice lepszy od Widzewa Łódź

GKS Katowice przełamał się po trzech przegranych z rzędu i pokonał Widzew Łódź 3:2. Bohaterem meczu został Bartosz Nowak, który skompletował hat-tricka. Katowiczanie do 70. minuty prowadzili 3:0. Bramki dla Widzewa zdobyli Steve Kapuadi oraz reprezentant Polski, Karol Świderski.

Widzew, po tej porażce, pozostaje bez zwycięstwa w 11 kolejnych meczach ligowych, co stawia łódzki zespół w bardzo trudnej sytuacji. W niedzielę 1 listopada nie rozegrano żadnych meczów, natomiast w poniedziałek Raków Częstochowa zmierzy się z Pogonią Szczecin, KGHM Zagłębie Lubin podejmie Koronę Kielce, a Radomiak zagra ze Śląskiem Wrocław.