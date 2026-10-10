Wyniki 10. kolejki Ekstraklasy. Kto zaskoczył kibiców w tej serii spotkań?

Piątkowe mecze 10. kolejki Ekstraklasy

Rywalizację w ramach 10. kolejki rozpoczął piątkowy mecz, w którym Wieczysta Kraków pokonała na własnym stadionie Wisłę Płock 3:0. Bramki dla krakowian zdobyli Lucas Piazon w 34. minucie oraz Lisandro Semedo, który wpisał się na listę strzelców w 68. i w doliczonym czasie gry. Spotkanie sędziował Bartosz Frankowski z Torunia, a na trybunach zasiadło 1 648 widzów.

W drugim piątkowym starciu Raków Częstochowa uległ przed własną publicznością GKS-owi Katowice 1:4. Gole dla gości strzelili Ilja Szkurin, Bartosz Nowak z rzutu karnego, Mateusz Kowalczyk i Borja Galan. Honorowe trafienie dla gospodarzy zanotował Patryk Makuch. Mecz prowadzony przez Damiana Kosa obserwowało 5 217 kibiców.

Jakie były sobotnie wyniki 10. kolejki Ekstraklasy?

W sobotę również nie zabrakło emocji. Śląsk Wrocław przegrał wysoko z Lechem Poznań 1:4. Gole dla "Kolejorza" zdobywali Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i dwukrotnie Patrik Walemark. Jedynego gola dla wrocławian strzelił w doliczonym czasie gry Grzegorz Tomasiewicz. Spotkanie obejrzało aż 33 863 kibiców, a sędzią był Patryk Gryckiewicz.

W innym ciekawym spotkaniu Jagiellonia Białystok uległa Górnikowi Zabrze 1:3. Bramki dla zespołu z Zabrza zdobyli Jarosław Kubicki, Sondre Liseth oraz Kacper Urbański, natomiast dla Jagiellonii trafił Jesus Imaz. Z kolei Cracovia Kraków wygrała z KGHM Zagłębiem Lubin 3:1, a dwa z trzech goli dla krakowian strzelił z rzutów karnych Ajdin Hasić.