Wybrzeże Kości Słoniowej pokonuje Curacao. Kto napisał historię na stadionie w Filadelfii?

Historyczny awans Wybrzeża Kości Słoniowej

Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej wygrali 2:0 z Curacao w spotkaniu grupy E. Pojedynek mistrzostw świata w Filadelfii oglądało z trybun dokładnie 68 324 widzów. Szwedzki sędzia Glenn Nyberg pokazał w tym starciu trzy żółte kartki. Ukarani zostali Juninho Bacuna i Gervane Kastaneer z zespołu z Karaibów, a także Nicolas Pepe z drużyny afrykańskiej. W drugim spotkaniu tej samej grupy Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1:2.

Afrykański zespół po raz pierwszy w swojej historii awansował do fazy pucharowej. We wcześniejszych mistrzowskich startach w latach 2006, 2010 oraz 2014 drużyna ta zawsze odpadała po rozgrywkach grupowych. Z kolei debiutująca na mistrzostwach świata reprezentacja Curacao zakończyła zmagania z dorobkiem jednego punktu. Ten wynik ostatecznie sklasyfikował ją na czwartej pozycji w tabeli grupy E. Karaibska drużyna tym samym całkowicie pożegnała się z turniejem.

Kto strzelił gole w Filadelfii?

Wynik spotkania został otwarty już w siódmej minucie gry. Zawodnicy Curacao pogubili się na prawej stronie boiska pod własną bramką, co bezwzględnie wykorzystał Yan Diomande. Przejął on piłkę, wbiegł w pole karne i dograł do kolegi, a Nicolas Pepe pewnie umieścił futbolówkę w siatce. Wcześniej, bo w drugiej minucie, pierwszy celny strzał w meczu oddał z dystansu Tahith Chong. Tempo meczu następnie jednak wyraźnie spadło i brakowało w nim godnych uwagi sytuacji.

Dopiero w 64. minucie padła kolejna bramka dla zespołu z Afryki. Ibrahim Sangare dokładnie podał piłkę, a Nicolas Pepe popisał się precyzyjnym uderzeniem technicznym. W końcówce meczu szansę na podwyższenie rezultatu miał jeszcze Elye Wahi. W 89. minucie znalazł się on przed bramkarzem rywali, ale Eloy Room skutecznie obronił ten strzał. W 1/16 finału Wybrzeże Kości Słoniowej zagra we wtorek w Dallas z Francją lub Norwegią.