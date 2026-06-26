MŚ 2026 Ekwador pokonał Niemcy. Sensacyjny wynik w grupie E dał niespodziewany awans

Błyskawiczne prowadzenie Niemców i szybka odpowiedź Ekwadoru

Reprezentacja Niemiec objęła prowadzenie już w 2. minucie po trafieniu Leroya Sane, któremu asystował Florian Wirtz. Sędzia Tori Penso utrzymała decyzję o bramce pomimo protestów Ekwadorczyków. Domagali się oni analizy VAR, wskazując na wcześniejszy faul Aleksandara Pavlovicia.

Ekwador odpowiedział błyskawicznie w 9. minucie za sprawą Nilsona Angulo. Zawodnik popisał się precyzyjnym strzałem z dystansu około 20 metrów pokonując Manuela Neuera. Gol ten wywołał ogromną radość wśród kilkudziesięciu tysięcy kibiców z Ekwadoru zgromadzonych na stadionie.

Kto zdobył bramkę dającą awans Ekwadorowi?

W drugiej połowie sędzia początkowo podyktowała rzut karny dla Niemców, jednak po analizie wideo zrezygnowała z tej decyzji z powodu faulu Sane na Pedro Vite. W 77. minucie decydującego gola dla Ekwadoru zdobył Gonzalo Plata wykorzystując zgranie głową od Kevina Rodrigueza po rzucie rożnym. Wynik nie uległ już zmianie do końca spotkania.

Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna pomimo porażki utrzymał pierwsze miejsce w grupie E z dorobkiem sześciu punktów. Ekwador z czterema punktami zajął trzecią pozycję w tabeli i wywalczył historyczny awans do 1/16 finału mistrzostw świata. Spotkanie w East Rutherford obejrzało na żywo 80 663 widzów.