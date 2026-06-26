Eliminacje MŚ koszykarzy. Kto błysnął w pierwszym sparingu kadry

Eliminacje MŚ koszykarzy nabierają tempa

Reprezentacja Polski przygotowuje się w Krakowie do dwóch ostatnich spotkań pierwszej fazy eliminacji mistrzostw świata 2027. Drużyna narodowa zmierzy się z Austrią oraz Holandią. W składzie brakuje MVP polskiej ligi Andrzeja Pluty oraz naturalizowanego Jerricka Hardinga. Problemy zdrowotne wykluczyły z gry również Michała Kolendę i Błażeja Kulikowskiego. Mimo tych osłabień biało-czerwoni są liderami i mają pewny awans z grupy F.

Polacy rozegrali pierwszy zamknięty sparing, w którym po zaciętej walce pokonali Finlandię 92:87. Najwięcej punktów dla polskiej kadry zdobyli Michał Sokołowski, który rzucił 19 oczek, oraz Michał Michalak z dorobkiem 18 punktów. Do zespołu dołączył 20-letni Jakub Szumert, który przenosi się do ligi NCAA, jednak nie wystąpił w tym pierwszym meczu. Zawodnicy rozegrają kolejny zamknięty mecz kontrolny w sobotę. Tym razem rywalem drużyny narodowej będzie reprezentacja Słowacji.

Kto zagra w kolejnym etapie kwalifikacji?

W kadrze na zgrupowaniu znaleźli się gotowi do gry Dominik Olejniczak oraz Aleksander Balcerowski, który w trwających kwalifikacjach jeszcze nie występował. Pierwsze punkty w kadrze seniorów przeciwko Finlandii zdobyli Grzegorz Kamiński oraz Kuba Piśla. Biało-czerwoni wygrali wcześniej wszystkie cztery mecze eliminacyjne w swojej grupie. Pokonali kolejno Austrię u siebie, Holandię na wyjeździe oraz dwukrotnie reprezentację Łotwy. Oficjalne spotkania o punkty zagrają 3 lipca w Wiedniu i 6 lipca w krakowskiej Tauron Arenie.

Polska reprezentacja walczy o swój trzeci w historii awans na mistrzostwa globu. W drugim etapie kwalifikacji drużyna narodowa zmierzy się z najlepszymi zespołami z grupy E, do których należą Niemcy, Chorwacja i Izrael. Spotkania decydującej fazy będą rozgrywane od sierpnia do marca 2027 roku z zaliczeniem dotychczasowych punktów. Pierwszy domowy mecz drugiego etapu odbędzie się pod koniec sierpnia. Polscy koszykarze wybiegną na parkiet 30 sierpnia w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.